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الحكومة اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب

دعت لتغليب مصلحة الشعب ووضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك الدماء

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، إلى انتهاج نهج جديد يجبر ميليشيا الحوثي الإرهابية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

وتفصيلاً، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث، موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي وفقًا لمرجعيات الحل الأساسية.

وثمّن وزير الخارجية الجهود التي بذلها المبعوث الأممي خلال السنوات الثلاث الماضية, معربًا عن أن يحمل معه القضية اليمنية خلال شغله منصبه الجديد كوكيل للأمين العام ومنسق للشؤون الإنسانية, ولاسيما أنه قد اطلع عن قرب على طبيعة الأزمة الإنسانية ومحركاتها ودور الميليشيات الحوثية في استمرارها وتفاقمها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهة أخرى شدد غريفيث على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحكومة اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب
سبق

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، إلى انتهاج نهج جديد يجبر ميليشيا الحوثي الإرهابية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

وتفصيلاً، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث، موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي وفقًا لمرجعيات الحل الأساسية.

وثمّن وزير الخارجية الجهود التي بذلها المبعوث الأممي خلال السنوات الثلاث الماضية, معربًا عن أن يحمل معه القضية اليمنية خلال شغله منصبه الجديد كوكيل للأمين العام ومنسق للشؤون الإنسانية, ولاسيما أنه قد اطلع عن قرب على طبيعة الأزمة الإنسانية ومحركاتها ودور الميليشيات الحوثية في استمرارها وتفاقمها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهة أخرى شدد غريفيث على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
12:33 AM

الحكومة اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب

دعت لتغليب مصلحة الشعب ووضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك الدماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، إلى انتهاج نهج جديد يجبر ميليشيا الحوثي الإرهابية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

وتفصيلاً، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث، موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي وفقًا لمرجعيات الحل الأساسية.

وثمّن وزير الخارجية الجهود التي بذلها المبعوث الأممي خلال السنوات الثلاث الماضية, معربًا عن أن يحمل معه القضية اليمنية خلال شغله منصبه الجديد كوكيل للأمين العام ومنسق للشؤون الإنسانية, ولاسيما أنه قد اطلع عن قرب على طبيعة الأزمة الإنسانية ومحركاتها ودور الميليشيات الحوثية في استمرارها وتفاقمها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهة أخرى شدد غريفيث على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.

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