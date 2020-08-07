"المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا
الإدارة العامة ردّت على تساؤلٍ مطروح
أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال.
وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟
وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.
الإدارة العامة للمرور
"المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا
ذياب الشمري
سبق
2020-08-07
أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال.
وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟
وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:43 PM
"المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا
الإدارة العامة ردّت على تساؤلٍ مطروح
أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال.
وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟
وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.