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"دودة" استقرت داخل مخه 10 سنوات .. حالة نادرة وصداع دائم وقيء

أول ما لفت نظره إلى مشكلته تعرُّضه للإغماء خلال مباراة لكرة القدم

في حالة طبية نادرة، توصل الأطباء لأسباب الشكوى الدائمة لجيرالدو؛ الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، من صداع دائم وقيء لأشهر عدة، وكشفت الفحوص عن وجود دودة شريطية داخل مخه، والأدهى أنها استقرت في موقعها لنحو 10 سنوات.

وكان أول ما لفت نظر جيراردو؛ إلى مشكلته، تعرُّضه للإغماء خلال مباراة كرة قدم العام الماضي.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن المختصين اكتشفوا وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات، بعد إجراء الأشعة اللازمة، ونجحوا في إخراجها بجراحة دقيقة.

وتوصل الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو؛ عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير المطهو جيداً في المكسيك، قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال الرجل الذي عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة: "كان الألم شديداً لدرجة أنني كنت أتعرق من قوته. ألم في الرأس حتى القيء".

وبحسب جوردان أماديو؛ طبيب المخ والأعصاب المتابع للحالة، فإن مرض جيراردو "نادر واستثنائي. هذا لا يُرى كثيراً. إنه شيء مختلف".

ويحذّر الأطباء من تناول لحوم غير مطهية جيداً، حيث يعتقد أنها المصدر الأول لإصابة الإنسان بالدودة الشريطية، التي يمكن أن تستقر في جسم الإنسان لسنوات دون ظهور أعراض.

ولاية تكساس الأمريكية دودوة شريطية

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"دودة" استقرت داخل مخه 10 سنوات .. حالة نادرة وصداع دائم وقيء
سبق

في حالة طبية نادرة، توصل الأطباء لأسباب الشكوى الدائمة لجيرالدو؛ الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، من صداع دائم وقيء لأشهر عدة، وكشفت الفحوص عن وجود دودة شريطية داخل مخه، والأدهى أنها استقرت في موقعها لنحو 10 سنوات.

وكان أول ما لفت نظر جيراردو؛ إلى مشكلته، تعرُّضه للإغماء خلال مباراة كرة قدم العام الماضي.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن المختصين اكتشفوا وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات، بعد إجراء الأشعة اللازمة، ونجحوا في إخراجها بجراحة دقيقة.

وتوصل الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو؛ عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير المطهو جيداً في المكسيك، قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال الرجل الذي عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة: "كان الألم شديداً لدرجة أنني كنت أتعرق من قوته. ألم في الرأس حتى القيء".

وبحسب جوردان أماديو؛ طبيب المخ والأعصاب المتابع للحالة، فإن مرض جيراردو "نادر واستثنائي. هذا لا يُرى كثيراً. إنه شيء مختلف".

ويحذّر الأطباء من تناول لحوم غير مطهية جيداً، حيث يعتقد أنها المصدر الأول لإصابة الإنسان بالدودة الشريطية، التي يمكن أن تستقر في جسم الإنسان لسنوات دون ظهور أعراض.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:36 AM

"دودة" استقرت داخل مخه 10 سنوات .. حالة نادرة وصداع دائم وقيء

أول ما لفت نظره إلى مشكلته تعرُّضه للإغماء خلال مباراة لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,550

في حالة طبية نادرة، توصل الأطباء لأسباب الشكوى الدائمة لجيرالدو؛ الذي يعيش في ولاية تكساس الأمريكية، من صداع دائم وقيء لأشهر عدة، وكشفت الفحوص عن وجود دودة شريطية داخل مخه، والأدهى أنها استقرت في موقعها لنحو 10 سنوات.

وكان أول ما لفت نظر جيراردو؛ إلى مشكلته، تعرُّضه للإغماء خلال مباراة كرة قدم العام الماضي.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن المختصين اكتشفوا وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات، بعد إجراء الأشعة اللازمة، ونجحوا في إخراجها بجراحة دقيقة.

وتوصل الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو؛ عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير المطهو جيداً في المكسيك، قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال الرجل الذي عاد إلى حياته الطبيعية بعد الجراحة: "كان الألم شديداً لدرجة أنني كنت أتعرق من قوته. ألم في الرأس حتى القيء".

وبحسب جوردان أماديو؛ طبيب المخ والأعصاب المتابع للحالة، فإن مرض جيراردو "نادر واستثنائي. هذا لا يُرى كثيراً. إنه شيء مختلف".

ويحذّر الأطباء من تناول لحوم غير مطهية جيداً، حيث يعتقد أنها المصدر الأول لإصابة الإنسان بالدودة الشريطية، التي يمكن أن تستقر في جسم الإنسان لسنوات دون ظهور أعراض.

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