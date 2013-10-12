"جرعة أمل".. حملة للتوعية بفقر الدم في مدارس الطائف

تضمنت فحوصات لـ150 طالبًا وطالبة ومعلمًا ومعلمة

نفذ فريق "جرعة أمل" التطوعي التابع لجامعة الطائف، فحوصات للدم لـ150 طالبًا وطالبة ومعلمًا ومعلمة، في ثمانٍ من مدارس البنين والبنات في المحافظة، ضمن حملة "قطرة أمل"، للتوعية بمرض فقر الدم.



وقالت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، الدكتورة رنا بنت غازي زيني: إن حملة "قطرة أمل" التطوعية نُفّذت بمشاركة ٦٢ متطوعًا ومتطوعة، واشتملت على تنفيذ محاضرات تثقيفية لطلاب التعليم العام عن أسباب فقر الدم وأخطاره وطرق علاجه والوقاية منه.



وأضافت أن الحملة تضمنت عمل فحص مبكر للكشف عن فقر الدم للمستفيدين من هذه الحملة، والكشف عن فصائل الدم لبعض المستفيدين الآخرين الراغبين في التعرف على فصائل دمائهم.



وأوضحت الدكتورة "زيني" أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برامج الحملة التثقيفية بلغ نحو 650 مستفيدًا ومستفيدة.



ونوّهت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف، إلى احتضان الجامعة العديد من مبادرات العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وأرست ممارساته في جميع أنشطتها لتحقيق رؤيتها ورسالتها التي تتوجه لخدمة المجتمع داخل وخارج أسوار الجامعة على جميع المحاور.



وأكدت حرص عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، على توفير جميع الإمكانيات لتحقيق أهدافها المنشودة، المتمثلة في نشر ثقافة العمل التطوعي، وحفظ حقوق المتطوع، وتنظيم العمل التطوعي وفق نظام مؤسسي تشرف عليه الجامعة.



ولفتت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمل التطوعي تعد من أبرز إسهامات العمادة في هذا المجال؛ إذ تهدف إلى التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية (السعودية 2030) الطموحة، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.



وذكرت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، أن البوابة الإلكترونية تحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي تمثل هوية الكلية وقدراتها، ليكون حلقة تواصل بين المتطوعين من شرائح المجتمع كافة والكلية.



يذكر أن فعاليات حملة "قطرة أمل" شملت ثماني مدارس بنين وبنات في أحياء مختلفة من محافظة الطائف.