شاهد من باكستان وألبانيا.. المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

يرتدي المحتفلون الملابس الجديدة ويعدون الحلويات ويزورون الأهل

اكتظت المساجد والساحات في أول يوم من شوال يوم عيد الفطر المبارك، بالمصلين المؤدين لصلاة العيد بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله؛ داعين لجميع مسلمي العالم بالخير والبركة.

وبحسب صور بثّتها وكالة "رويترز"، يقوم المسلمون في باكستان بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين.

وفى عيد الفطر يرتدي المحتفلون الملابسَ الجديدة، ويقومون بإعداد الأطعمة والحلويات، وزيارة الأهل والأقارب، ومساعدة الفقراء؛ فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيام، يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني.