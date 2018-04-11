10 محافظات بمكة خالية من "كورونا".. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة

256 حالة تماثلت للشفاء و20 وفاة

تستعرض "سبق" آخر إحصاءات فيروس كورونا في منطقة مكة المكرمة، وآخر إحصاءات الـ 17 محافظة التابعة لها.

بلغ إجمالي الإصابات في المنطقة 1480 حالة، منها 1204 حالات نشطة؛ لا تزال تتلقى العلاج. فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 256 حالة. وسجلت المنطقة 20 وفاة من جراء الفيروس حتى اليوم.

وفي التفاصيل، فقد خلت 10 محافظات بمنطقة مكة المكرمة من فيروس كورونا المستجد، هي محافظات: الليث، والعرضيات، والمويه، وتربة، والخرمة، والكامل، والجموم، ورابغ، وبحرة، ورنية؛ إذ لم تسجَّل أي حالة إصابة بالفيروس فيها حتى اليوم، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة.

فيما سجَّلت كل من محافظات (الطائف وجدة وخليص وميسان) عددًا من الحالات، ولم تكن في منأى عن الفيروس.

ففي جدة بلغ إجمالي الحالات 581 حالة، منها 432 حالة نشطة، وتماثل فيها للشفاء 140 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة.

وفي الطائف بلغ إجمالي الحالات 42 حالة، منها 38 حالة نشطة، و13 حالة تماثلت للشفاء -ولله الحمد-.

وفي القنفذة بلغ إجمالي عدد الحالات ثلاث حالات، منها حالتان لا تزالان نشطتين؛ وتتلقيان الرعاية الطبية، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

وفي محافظتَي ميسان وخليص سُجلت حالة لكل منهما لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

أما العاصمة المقدسة فقد بلغ إجمالي الحالات فيها 852 حالة، منها 726 حالة نشطة، و115 حالة تماثلت للشفاء -ولله الحمد-، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 11 حالة.

وبهذا يكون إجمالي الحالات المسجلة في منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها 1480حالة، منها 1204 حالات نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 256 حالة، وسجلت المنطقة 20 حالة وفاة.

يُشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالسعودية في آخر إحصاءات وزارة الصحة بلغ 4033 حالة، منها 3261 حالة نشطة، و720 حالة تماثلت للشفاء -ولله الحمد-، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة وفاة.