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بالفيديو.. "معلمة الغربة" تروي بالدموع قصة طلابها العرب والخليجيين

دعت لتلاحم العرب.. وحصدت آلاف الإعجابات والردود الإيجابية

أثار مقطع فيديو لمعلمة "عربية" أردنية تعمل بأحد المعاهد التعليمية بأمريكا إعجاب متناقليه بعد حديثها عن موقف حصل بينها وبين مجموعة من طلابها العرب، ومن بينهم خليجيون من السعودية والكويت وتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع على المستوى الخليجي والعربي.

وتحدثت المعلمة من خلال المقطع عن طلابها بمشاعر الأمومة ذارفة الدموع الصادقة حيث ذكرت قصتها مع طلابها حينما سمعت الحديث الذي يدور بينهم في الفصل والنابع من اشتياق الطلاب لأكل أمهاتهم وهم لا يعلمون بأنها عربية وتعلم ما يقولون.

وبحسب قولها بالمقطع المتداول أنها تأثرت من أمنيات طلابها وكانت حزينة لحالهم حيث دفعها هذا الحزن بأن تلبي شيئاً من رغباتهم بصنع الأكل الذي يشتهونه من أمهاتهم في الغربة داعية عبر المقطع إلى تلاحم العرب ووحدتهم في كل مكان.

معلمة عربية أردنية أمريكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "معلمة الغربة" تروي بالدموع قصة طلابها العرب والخليجيين
سبق

أثار مقطع فيديو لمعلمة "عربية" أردنية تعمل بأحد المعاهد التعليمية بأمريكا إعجاب متناقليه بعد حديثها عن موقف حصل بينها وبين مجموعة من طلابها العرب، ومن بينهم خليجيون من السعودية والكويت وتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع على المستوى الخليجي والعربي.

وتحدثت المعلمة من خلال المقطع عن طلابها بمشاعر الأمومة ذارفة الدموع الصادقة حيث ذكرت قصتها مع طلابها حينما سمعت الحديث الذي يدور بينهم في الفصل والنابع من اشتياق الطلاب لأكل أمهاتهم وهم لا يعلمون بأنها عربية وتعلم ما يقولون.

وبحسب قولها بالمقطع المتداول أنها تأثرت من أمنيات طلابها وكانت حزينة لحالهم حيث دفعها هذا الحزن بأن تلبي شيئاً من رغباتهم بصنع الأكل الذي يشتهونه من أمهاتهم في الغربة داعية عبر المقطع إلى تلاحم العرب ووحدتهم في كل مكان.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:09 PM

بالفيديو.. "معلمة الغربة" تروي بالدموع قصة طلابها العرب والخليجيين

دعت لتلاحم العرب.. وحصدت آلاف الإعجابات والردود الإيجابية

A A A
سعد البقمي - الرياض
2
2,255

أثار مقطع فيديو لمعلمة "عربية" أردنية تعمل بأحد المعاهد التعليمية بأمريكا إعجاب متناقليه بعد حديثها عن موقف حصل بينها وبين مجموعة من طلابها العرب، ومن بينهم خليجيون من السعودية والكويت وتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع على المستوى الخليجي والعربي.

وتحدثت المعلمة من خلال المقطع عن طلابها بمشاعر الأمومة ذارفة الدموع الصادقة حيث ذكرت قصتها مع طلابها حينما سمعت الحديث الذي يدور بينهم في الفصل والنابع من اشتياق الطلاب لأكل أمهاتهم وهم لا يعلمون بأنها عربية وتعلم ما يقولون.

وبحسب قولها بالمقطع المتداول أنها تأثرت من أمنيات طلابها وكانت حزينة لحالهم حيث دفعها هذا الحزن بأن تلبي شيئاً من رغباتهم بصنع الأكل الذي يشتهونه من أمهاتهم في الغربة داعية عبر المقطع إلى تلاحم العرب ووحدتهم في كل مكان.

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