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"الغذاء والدواء": 170 قرارًا رقابيًا و195 وسيلة تعليمية وتوعوية حول سلامة الأدوية خلال 2021م

نشرت أكثر من 192 مقالًا وملصقًا ومادة توعوية وتعليمية ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن جهودها لضمان سلامة الأدوية بعد تسويقها نحو (170) قرارًا رقابيًا خلال العام 2021م، كما نشرت أكثر من (192) مقالًا وملصقًا ومادة توعوية وتعليمية، إضافة لتنفيذها العديد من الدراسات ذات العلاقة بسلامة الأدوية.

وتشارك الهيئة في فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام خلال الفترة (1 - 7 نوفمبر)، تحت شعار "سلامة اللقاحات".

ومن ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء، نشرت الهيئة 22 مقالاً علميًا في مجلة الصحة العالمية (WHO Newsletter) لأخبار الجهات الرقابية خلال عام 2021م، وشاركت في 14 ملصقًا علميًا في مؤتمرات دولية مختصة بوبائيات الأدوية والتيقظ الدوائي، كما أصدرت 156 مادة تعليمية وتوعوية، من بينها إجراءات احترازية من المخاطر المحتملة لبعض الأدوية، إضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل عبر الاتصال المرئي للممارسين الصحيين لمناقشة مواضيع تخص سلامة الأدوية وخفض المخاطر، وبلغ عدد المستفيدين من المواد التعلمية والتوعوية أكثر من ثمانية آلاف ممارس صحي في المملكة.

ونفذت "الغذاء والدواء" في إطار أنشطتها العلمية تقييمًا استباقيًأ شاملًا لسلامة 100 دواء مسجل في المملكة، وعملت دراسة لمراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت القرارات الرقابية التي اتخذتها الهيئة حول سلامة الأدوية خلال عام 2021م إلغاء تسجيل دواء واحد، ومراجعة وتحديث 145 نشرة داخلية للأدوية بمعلومات خاصة بالسلامة الدوائية، وإضافة الوسائل الآمنة للتعامل مع الأدوية الخطرة للنشرات الدوائية والتخلص منها لعدد 24 دواء.

وأوضحت نجاح نظام رصد بلاغات الأعراض الجانبية التي قد تصاحب بعض الأدوية واللقاحات، حيث تلقت منذ بداية عام 2021م حتى الآن 491.689 بلاغًا من مختلف الجهات ذات العلاقة (شركات، مستشفيات، أفراد مجتمع، ممارسين صحيين) وذلك عبر المركز الوطني للتيقظ ومكاتبه الـ25 الفرعية الموزعة في مختلف المستشفيات بمناطق المملكة.


وارتفعت بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات المرسلة عبر "الهيئة" إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 95 في المئة مقارنة بإجمالي أعداد البلاغات المرسلة في الأعوام الأربعة السابقة، إذ تتطلب عضوية الهيئة في منظمة الصحة العالمية في مجال مراقبة سلامة الأدوية في مراحل ما بعد التسويق إرسال بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات إلى المنظمة بشكل دوري.

وتسهم رئاسة الهيئة لمجموعة عمل التيقظ الدوائي التابعة للبرنامج الدولي لمنظمي الأدوية، وعضويتها في خمس مجموعات دولية في مجال السلامة الدوائية، في سرعة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية واللقاحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": 170 قرارًا رقابيًا و195 وسيلة تعليمية وتوعوية حول سلامة الأدوية خلال 2021م
سبق

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن جهودها لضمان سلامة الأدوية بعد تسويقها نحو (170) قرارًا رقابيًا خلال العام 2021م، كما نشرت أكثر من (192) مقالًا وملصقًا ومادة توعوية وتعليمية، إضافة لتنفيذها العديد من الدراسات ذات العلاقة بسلامة الأدوية.

وتشارك الهيئة في فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام خلال الفترة (1 - 7 نوفمبر)، تحت شعار "سلامة اللقاحات".

ومن ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء، نشرت الهيئة 22 مقالاً علميًا في مجلة الصحة العالمية (WHO Newsletter) لأخبار الجهات الرقابية خلال عام 2021م، وشاركت في 14 ملصقًا علميًا في مؤتمرات دولية مختصة بوبائيات الأدوية والتيقظ الدوائي، كما أصدرت 156 مادة تعليمية وتوعوية، من بينها إجراءات احترازية من المخاطر المحتملة لبعض الأدوية، إضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل عبر الاتصال المرئي للممارسين الصحيين لمناقشة مواضيع تخص سلامة الأدوية وخفض المخاطر، وبلغ عدد المستفيدين من المواد التعلمية والتوعوية أكثر من ثمانية آلاف ممارس صحي في المملكة.

ونفذت "الغذاء والدواء" في إطار أنشطتها العلمية تقييمًا استباقيًأ شاملًا لسلامة 100 دواء مسجل في المملكة، وعملت دراسة لمراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت القرارات الرقابية التي اتخذتها الهيئة حول سلامة الأدوية خلال عام 2021م إلغاء تسجيل دواء واحد، ومراجعة وتحديث 145 نشرة داخلية للأدوية بمعلومات خاصة بالسلامة الدوائية، وإضافة الوسائل الآمنة للتعامل مع الأدوية الخطرة للنشرات الدوائية والتخلص منها لعدد 24 دواء.

وأوضحت نجاح نظام رصد بلاغات الأعراض الجانبية التي قد تصاحب بعض الأدوية واللقاحات، حيث تلقت منذ بداية عام 2021م حتى الآن 491.689 بلاغًا من مختلف الجهات ذات العلاقة (شركات، مستشفيات، أفراد مجتمع، ممارسين صحيين) وذلك عبر المركز الوطني للتيقظ ومكاتبه الـ25 الفرعية الموزعة في مختلف المستشفيات بمناطق المملكة.


وارتفعت بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات المرسلة عبر "الهيئة" إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 95 في المئة مقارنة بإجمالي أعداد البلاغات المرسلة في الأعوام الأربعة السابقة، إذ تتطلب عضوية الهيئة في منظمة الصحة العالمية في مجال مراقبة سلامة الأدوية في مراحل ما بعد التسويق إرسال بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات إلى المنظمة بشكل دوري.

وتسهم رئاسة الهيئة لمجموعة عمل التيقظ الدوائي التابعة للبرنامج الدولي لمنظمي الأدوية، وعضويتها في خمس مجموعات دولية في مجال السلامة الدوائية، في سرعة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية واللقاحات.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:08 PM

"الغذاء والدواء": 170 قرارًا رقابيًا و195 وسيلة تعليمية وتوعوية حول سلامة الأدوية خلال 2021م

نشرت أكثر من 192 مقالًا وملصقًا ومادة توعوية وتعليمية ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن جهودها لضمان سلامة الأدوية بعد تسويقها نحو (170) قرارًا رقابيًا خلال العام 2021م، كما نشرت أكثر من (192) مقالًا وملصقًا ومادة توعوية وتعليمية، إضافة لتنفيذها العديد من الدراسات ذات العلاقة بسلامة الأدوية.

وتشارك الهيئة في فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام خلال الفترة (1 - 7 نوفمبر)، تحت شعار "سلامة اللقاحات".

ومن ضمن جهودها التوعوية في سلامة الدواء، نشرت الهيئة 22 مقالاً علميًا في مجلة الصحة العالمية (WHO Newsletter) لأخبار الجهات الرقابية خلال عام 2021م، وشاركت في 14 ملصقًا علميًا في مؤتمرات دولية مختصة بوبائيات الأدوية والتيقظ الدوائي، كما أصدرت 156 مادة تعليمية وتوعوية، من بينها إجراءات احترازية من المخاطر المحتملة لبعض الأدوية، إضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل عبر الاتصال المرئي للممارسين الصحيين لمناقشة مواضيع تخص سلامة الأدوية وخفض المخاطر، وبلغ عدد المستفيدين من المواد التعلمية والتوعوية أكثر من ثمانية آلاف ممارس صحي في المملكة.

ونفذت "الغذاء والدواء" في إطار أنشطتها العلمية تقييمًا استباقيًأ شاملًا لسلامة 100 دواء مسجل في المملكة، وعملت دراسة لمراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت القرارات الرقابية التي اتخذتها الهيئة حول سلامة الأدوية خلال عام 2021م إلغاء تسجيل دواء واحد، ومراجعة وتحديث 145 نشرة داخلية للأدوية بمعلومات خاصة بالسلامة الدوائية، وإضافة الوسائل الآمنة للتعامل مع الأدوية الخطرة للنشرات الدوائية والتخلص منها لعدد 24 دواء.

وأوضحت نجاح نظام رصد بلاغات الأعراض الجانبية التي قد تصاحب بعض الأدوية واللقاحات، حيث تلقت منذ بداية عام 2021م حتى الآن 491.689 بلاغًا من مختلف الجهات ذات العلاقة (شركات، مستشفيات، أفراد مجتمع، ممارسين صحيين) وذلك عبر المركز الوطني للتيقظ ومكاتبه الـ25 الفرعية الموزعة في مختلف المستشفيات بمناطق المملكة.


وارتفعت بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات المرسلة عبر "الهيئة" إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 95 في المئة مقارنة بإجمالي أعداد البلاغات المرسلة في الأعوام الأربعة السابقة، إذ تتطلب عضوية الهيئة في منظمة الصحة العالمية في مجال مراقبة سلامة الأدوية في مراحل ما بعد التسويق إرسال بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات إلى المنظمة بشكل دوري.

وتسهم رئاسة الهيئة لمجموعة عمل التيقظ الدوائي التابعة للبرنامج الدولي لمنظمي الأدوية، وعضويتها في خمس مجموعات دولية في مجال السلامة الدوائية، في سرعة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية واللقاحات.

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