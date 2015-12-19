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انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو"

تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات"

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية، تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات" اليوم، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُناقش القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير "حالة اللغة العربية ومستقبلها" الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020.

حضر انطلاق القمة الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي، ومديرو المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو"
سبق

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية، تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات" اليوم، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُناقش القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير "حالة اللغة العربية ومستقبلها" الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020.

حضر انطلاق القمة الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي، ومديرو المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
12:53 PM

انطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في "إكسبو"

تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية، تحت شعار "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات" اليوم، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتُناقش القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير "حالة اللغة العربية ومستقبلها" الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020.

حضر انطلاق القمة الأمينُ العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي، ومديرو المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,660
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,840
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,503
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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