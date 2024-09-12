وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-12 حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد. ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب". وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 04:18 PM

مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية" في إعادة المحاكمة بقضية اقتحام قسم شرطة العرب عام 2013





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حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.