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مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية"

في إعادة المحاكمة بقضية اقتحام قسم شرطة العرب عام 2013

حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

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مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية"
سبق

حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:18 PM

مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية"

في إعادة المحاكمة بقضية اقتحام قسم شرطة العرب عام 2013

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

وتتعلق القضية وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

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