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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8054.06 نقطة

بتداولات بلغت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 8054.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبو معطي، والكثيري، وسيرا، وأسمنت السعودية، وثوب الأصيل؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والواحة، ومجموعة الحكير، والبلاد، وطباعة وتغليف؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.79%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسيرا، وأبو معطي، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبو معطي، وسيرا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 383.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 5466.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1853 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8054.06 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 8054.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبو معطي، والكثيري، وسيرا، وأسمنت السعودية، وثوب الأصيل؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والواحة، ومجموعة الحكير، والبلاد، وطباعة وتغليف؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.79%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسيرا، وأبو معطي، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبو معطي، وسيرا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 383.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 5466.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1853 صفقة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
04:30 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8054.06 نقطة

بتداولات بلغت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 8054.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أبو معطي، والكثيري، وسيرا، وأسمنت السعودية، وثوب الأصيل؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والواحة، ومجموعة الحكير، والبلاد، وطباعة وتغليف؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.79%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسيرا، وأبو معطي، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبو معطي، وسيرا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 383.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 5466.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1853 صفقة.

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