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وزير المالية يعلن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

بناء على توجيهات الملك وولي عهده

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع يوم السبت 28 ذي الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م.

وفي السياق، أشاد وزير المالية محمد الجدعان، بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشكر "الجدعان"، جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة المشرفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

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وزير المالية يعلن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
سبق

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع يوم السبت 28 ذي الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م.

وفي السياق، أشاد وزير المالية محمد الجدعان، بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشكر "الجدعان"، جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة المشرفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:24 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
10:11 PM

وزير المالية يعلن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

بناء على توجيهات الملك وولي عهده

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,356

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع يوم السبت 28 ذي الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م.

وفي السياق، أشاد وزير المالية محمد الجدعان، بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشكر "الجدعان"، جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة المشرفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

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