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بعد وصولهم إلى جدة.. الاتحاد العماني يعلن عن إصابة 3 من بعثته بفيروس "كورونا"

قال لاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الاثنين إن 2 من لاعبي المنتخب أصيبوا بمتحور "أوميكرون»، بعد أن خضعت بعثة المنتخب إلى فحص طبي بعد وصولها إلى جدة.

ونشر الاتحاد العماني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بياناً جاء فيها: «يود الاتحاد العماني لكرة القدم الإيضاح للجماهير العمانية، أن بعثة المنتخب، خضعت إلى فحص PCR قبل التوجه إلى السعودية، الذي أوضح سلامة أفراد البعثة من فيروس كورونا».
وأضاف البيان: «وبالنظر إلى سرعة تفشي المتحول الفيروسي (أوميكرون)، فقد تم من خلال الفحص الثاني، الذي أُجري في السعودية، تسجيل ثلاث حالات إصابة ضمن البعثة، اللاعبان عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، بالإضافة إلى مصور المنتخب هاني القاسمي»".
ويواجه المنتخب العماني نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد وصولهم إلى جدة.. الاتحاد العماني يعلن عن إصابة 3 من بعثته بفيروس "كورونا"
سبق

قال لاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الاثنين إن 2 من لاعبي المنتخب أصيبوا بمتحور "أوميكرون»، بعد أن خضعت بعثة المنتخب إلى فحص طبي بعد وصولها إلى جدة.

ونشر الاتحاد العماني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بياناً جاء فيها: «يود الاتحاد العماني لكرة القدم الإيضاح للجماهير العمانية، أن بعثة المنتخب، خضعت إلى فحص PCR قبل التوجه إلى السعودية، الذي أوضح سلامة أفراد البعثة من فيروس كورونا».
وأضاف البيان: «وبالنظر إلى سرعة تفشي المتحول الفيروسي (أوميكرون)، فقد تم من خلال الفحص الثاني، الذي أُجري في السعودية، تسجيل ثلاث حالات إصابة ضمن البعثة، اللاعبان عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، بالإضافة إلى مصور المنتخب هاني القاسمي»".
ويواجه المنتخب العماني نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:30 PM

بعد وصولهم إلى جدة.. الاتحاد العماني يعلن عن إصابة 3 من بعثته بفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال لاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الاثنين إن 2 من لاعبي المنتخب أصيبوا بمتحور "أوميكرون»، بعد أن خضعت بعثة المنتخب إلى فحص طبي بعد وصولها إلى جدة.

ونشر الاتحاد العماني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بياناً جاء فيها: «يود الاتحاد العماني لكرة القدم الإيضاح للجماهير العمانية، أن بعثة المنتخب، خضعت إلى فحص PCR قبل التوجه إلى السعودية، الذي أوضح سلامة أفراد البعثة من فيروس كورونا».
وأضاف البيان: «وبالنظر إلى سرعة تفشي المتحول الفيروسي (أوميكرون)، فقد تم من خلال الفحص الثاني، الذي أُجري في السعودية، تسجيل ثلاث حالات إصابة ضمن البعثة، اللاعبان عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، بالإضافة إلى مصور المنتخب هاني القاسمي»".
ويواجه المنتخب العماني نظيره السعودي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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