"التويجري" يقف على مشاركة الصحة في "سفاري الرياض"

اطلع على الخطة التثقيفية والتوعية المصاحبة للموسم

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، اليوم الأربعاء؛ على مشاركة "صحة الرياض"، ومستشفى المزاحمية العام، في موسم الرياض، بمنتجع نوفا (سفاري الرياض).

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، ممثل صحة الرياض في موسم الرياض، الدكتور علي بن سليمان الجمعة، ومساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة، الصيدلي نواف بن مرزوق العتيبي، ومدير مستشفى المزاحمية العام الأخصائي سعود بن محمد النداح.

واطلع د. التويجري، خلال جولته، على عدد من مرافق "صحة الرياض"، للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف وزوار (سفاري الرياض).

كما اطلع على الخطة التثقيفية والتوعية المصاحبة لذلك، والإجراءات التحصينية، فيما يخص التطعيم من الأنفلونزا الموسمية.

ووقف د. "التويجري" على جاهزية مستشفى المزاحمية العام لاستقبال الحالات الطارئة - لا قدر الله - من زوار ورواد موسم الرياض في منتجع نوفا (Riyadh Safari).

وقال "التويجري": إن مشاركة "الصحة" شملت العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتثقيفية.

وأشار إلى أن مشاركة "صحة الرياض" في الموسم دعم له، وتفعيل لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرص منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه قال الدكتور علي الجمعة: إنه جرى عمل نقاط طبية داخل المنتجع مدعومة بالقوى العاملة والتجهيزات اللازمة؛ استعدادًا لاستقبال زوار المنتجع، منوهًا لتسهيل وزارة الصحة جميع الإمكانات والدعم للموسم.