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عبر "إحسان".. مجمع الملك فهد يتيح المساهمة في وقف "المصحف الشريف"

لتمكين فاعلي الخير من البذل والعطاء وفق الأطر التنظيمية التقنية

أتاحت منصة "إحسان" للعمل الخيري، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ صفحة التبرع الخاصة بشراء المصاحف الشريفة التي ينتجها المجمع وبأسعار التكلفة التقريبية للمصاحف، يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

وبينت منصة "إحسان" أن المشروع يهدف إلى وقف المصاحف لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، مطالبة الجميع بالمساهمة في فعل الخير "ساهم بتبرعك في دعم المشروع لتنال الأجر والثواب، قال الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ قد وجه في وقت سابق بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بالمجمع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت؛ تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً.

رابط التبرع:

https://ehsan.sa/subsidy/details/243?amount=null

منصة إحسان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر "إحسان".. مجمع الملك فهد يتيح المساهمة في وقف "المصحف الشريف"
سبق

أتاحت منصة "إحسان" للعمل الخيري، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ صفحة التبرع الخاصة بشراء المصاحف الشريفة التي ينتجها المجمع وبأسعار التكلفة التقريبية للمصاحف، يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

وبينت منصة "إحسان" أن المشروع يهدف إلى وقف المصاحف لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، مطالبة الجميع بالمساهمة في فعل الخير "ساهم بتبرعك في دعم المشروع لتنال الأجر والثواب، قال الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ قد وجه في وقت سابق بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بالمجمع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت؛ تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً.

رابط التبرع:

https://ehsan.sa/subsidy/details/243?amount=null

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
04:58 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:55 PM

عبر "إحسان".. مجمع الملك فهد يتيح المساهمة في وقف "المصحف الشريف"

لتمكين فاعلي الخير من البذل والعطاء وفق الأطر التنظيمية التقنية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,173

أتاحت منصة "إحسان" للعمل الخيري، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ صفحة التبرع الخاصة بشراء المصاحف الشريفة التي ينتجها المجمع وبأسعار التكلفة التقريبية للمصاحف، يأتي ذلك في إطار الجهود لتمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

وبينت منصة "إحسان" أن المشروع يهدف إلى وقف المصاحف لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، مطالبة الجميع بالمساهمة في فعل الخير "ساهم بتبرعك في دعم المشروع لتنال الأجر والثواب، قال الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ قد وجه في وقت سابق بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بالمجمع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت؛ تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً.

رابط التبرع:

https://ehsan.sa/subsidy/details/243?amount=null

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

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