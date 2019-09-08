وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش: الملك سلمان يمثل الأمة الإسلامية فهو قائدها

قال: حفاظ القرآن من بلدنا يحظون باحترام كبير في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوّار، وتقديم كل التسهيلات لهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير آل الشيخ، لوزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش شيخ محمد عبدالله، والوفد المرافق له، الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والأربعين، لدى وصوله صباح اليوم مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رحب الوزير آل الشيخ بوزير الشؤون الدينية البنغلاديشي، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في كل المجالات لاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

واستعرض الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتاً إلى أن المملكة عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تقدم مساعدات كبيرة للمسلمين في كل مكان من غير من ولا أذى.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي شيخ محمد عبدالله أن بلاده تتوافق وتتضامن مع المملكة العربية السعودية في رسالتها المنبثقة من المنهج الوسطي المعتدل، مؤكداً وجوب أن يسلك العالم الإسلامي مسلك المملكة العربية السعودية في نشر المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل لاسيما أن فيها قبلة المسلمين الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها شع نور الإسلام للبشرية أجمع.

وشدد "شيخ محمد" على وجوب أن يتحد المسلمون مع بعضهم البعض خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأن يقفوا في صف المملكة حتى ينتهي الشر في أصقاع المعمورة، منوهاً أن الملك سلمان يمثل الأمة الإسلامية وهو قائدها، وإن أراد الملك سلمان أي شيء من شعب بنغلاديش فنحن معه.

وأوضح أن حفاظ القرآن الكريم من دولة بنغلاديش يحظون باحترام كبير لتمثيل بلادهم والمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في نسختها (41) لافتاً إلى أنهم كانوا يتوقون جداً لهذه المشاركة والحمد لله تحقق لهم ذلك، وإن شاء الله أنهم يكونون في المقدمة في هذه المسابقة المباركة.

واختتم وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش تصريحه بالإشادة بالنجاح الباهر لموسم الحج الماضي، مؤكداً أن ذلك يعود بعد توفيق الله لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات وكل التسهيلات لحجاج العالم الإسلامي عامة والحجاج البنغلادشيين خاصة، من أول القدوم للمملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.