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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح التسجيل للمواهب السعودية

تخصيص منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لحضور دورته الافتتاحية التي ستقام في جدة التاريخية خلال الفترة 12 - 21 مارس 2020، إضافة إلى توزيع بطاقات الانتساب للمهرجان لأربع فئات مستهدفة: الأولى، للمواهب السينمائية السعودية، والثانية، للعاملين في قطاع السينما والتلفزيون محلياً ودولياً، والثالثة، للطلبة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, من خلال الرابط الإلكتروني https://redseafilmfest.com/ar/accreditation.

وكشف المهرجان عن عدد من المبادرات التي ستصاحب عروض الأفلام, وتهدف إلى رفع مستوى صناعة السينما وإثراء المشهد السينمائي وتنمية المواهب, أبرزها مبادرة "أيام المواهب" التي تنفّذ على مدى يومين عديداً من ورش العمل المخصصة للمواهب السعودية في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق، يديرها مجموعة من خبراء صناعة السينما.

وخصص المهرجان منطقة "سوق البحر الأحمر السينمائي"، يقدم من خلالها برنامجاً غنياً بالندوات والمحاضرات وورش العمل، تغطي مراحل العمل السينمائي المختلفة، وتفتح الباب لتبادل الخبرات وإنشاء شراكات إستراتيجية في هذا المجال, إلى جانب منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية تشمل الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات, مستهدفاً محترفي صناعة السينما العرب والعالميين.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي المواهب السينمائية السعودية جدة التاريخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح التسجيل للمواهب السعودية
سبق

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لحضور دورته الافتتاحية التي ستقام في جدة التاريخية خلال الفترة 12 - 21 مارس 2020، إضافة إلى توزيع بطاقات الانتساب للمهرجان لأربع فئات مستهدفة: الأولى، للمواهب السينمائية السعودية، والثانية، للعاملين في قطاع السينما والتلفزيون محلياً ودولياً، والثالثة، للطلبة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, من خلال الرابط الإلكتروني https://redseafilmfest.com/ar/accreditation.

وكشف المهرجان عن عدد من المبادرات التي ستصاحب عروض الأفلام, وتهدف إلى رفع مستوى صناعة السينما وإثراء المشهد السينمائي وتنمية المواهب, أبرزها مبادرة "أيام المواهب" التي تنفّذ على مدى يومين عديداً من ورش العمل المخصصة للمواهب السعودية في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق، يديرها مجموعة من خبراء صناعة السينما.

وخصص المهرجان منطقة "سوق البحر الأحمر السينمائي"، يقدم من خلالها برنامجاً غنياً بالندوات والمحاضرات وورش العمل، تغطي مراحل العمل السينمائي المختلفة، وتفتح الباب لتبادل الخبرات وإنشاء شراكات إستراتيجية في هذا المجال, إلى جانب منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية تشمل الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات, مستهدفاً محترفي صناعة السينما العرب والعالميين.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:42 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح التسجيل للمواهب السعودية

تخصيص منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لحضور دورته الافتتاحية التي ستقام في جدة التاريخية خلال الفترة 12 - 21 مارس 2020، إضافة إلى توزيع بطاقات الانتساب للمهرجان لأربع فئات مستهدفة: الأولى، للمواهب السينمائية السعودية، والثانية، للعاملين في قطاع السينما والتلفزيون محلياً ودولياً، والثالثة، للطلبة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, من خلال الرابط الإلكتروني https://redseafilmfest.com/ar/accreditation.

وكشف المهرجان عن عدد من المبادرات التي ستصاحب عروض الأفلام, وتهدف إلى رفع مستوى صناعة السينما وإثراء المشهد السينمائي وتنمية المواهب, أبرزها مبادرة "أيام المواهب" التي تنفّذ على مدى يومين عديداً من ورش العمل المخصصة للمواهب السعودية في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق، يديرها مجموعة من خبراء صناعة السينما.

وخصص المهرجان منطقة "سوق البحر الأحمر السينمائي"، يقدم من خلالها برنامجاً غنياً بالندوات والمحاضرات وورش العمل، تغطي مراحل العمل السينمائي المختلفة، وتفتح الباب لتبادل الخبرات وإنشاء شراكات إستراتيجية في هذا المجال, إلى جانب منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية تشمل الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات, مستهدفاً محترفي صناعة السينما العرب والعالميين.

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