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تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11110 حالات

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجّلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11110 حالات إصابة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه من بين الـ 32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخلياً، حيث سجّلت 8 حالات في إنتشون وإقليم كيونغي، و6 حالات في سيئول، وحالة واحدة في كل من دايغو وإقليم جولا الشمالي.

وأضافت، أن "الحالات الـ 8 المتبقية قادمة من الخارج، حيث اُكتشفت حالتان من الإصابة في أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سيئول، وحالتان في كيونغكي أثناء العزل الذاتي".

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا دون تغيير عند 263 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 128 حالة ليصل إلى 10066 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
سبق

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجّلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11110 حالات إصابة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه من بين الـ 32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخلياً، حيث سجّلت 8 حالات في إنتشون وإقليم كيونغي، و6 حالات في سيئول، وحالة واحدة في كل من دايغو وإقليم جولا الشمالي.

وأضافت، أن "الحالات الـ 8 المتبقية قادمة من الخارج، حيث اُكتشفت حالتان من الإصابة في أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سيئول، وحالتان في كيونغكي أثناء العزل الذاتي".

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا دون تغيير عند 263 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 128 حالة ليصل إلى 10066 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:54 AM

تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11110 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجّلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11110 حالات إصابة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه من بين الـ 32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخلياً، حيث سجّلت 8 حالات في إنتشون وإقليم كيونغي، و6 حالات في سيئول، وحالة واحدة في كل من دايغو وإقليم جولا الشمالي.

وأضافت، أن "الحالات الـ 8 المتبقية قادمة من الخارج، حيث اُكتشفت حالتان من الإصابة في أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سيئول، وحالتان في كيونغكي أثناء العزل الذاتي".

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا دون تغيير عند 263 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 128 حالة ليصل إلى 10066 حالة.

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