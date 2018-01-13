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مدينة عربية مقصد الأثرياء الأكثر فخامة بالعالم

تفوقت على باريس ولندن ونيويورك

تصدرت مدينة عربية قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم، ضمن قائمة نشرتها منصة "رحلة ثقافية- Culture Trip" البريطانية، وضمت 16 مقصدًا عالميًّا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية: تفوقت مدينة دبي على بعض من أكثر المدن شهرة بعالم السياحة، على غرار لوس أنجلوس، وزيوريخ، وجنيف، وهونغ كونغ، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصدًا لاستضافة كبار الأثرياء.

وقال التقرير: إن دبي تحتضن أكبر مراكز التسوق التي تضم كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك يمكن للسائح فيها القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقيًّا وفخامة، بجانب رحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع، عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة؛ مثل برج العرب، وناطحات السحاب، والأبراج، ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160.

دبي

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مدينة عربية مقصد الأثرياء الأكثر فخامة بالعالم
سبق

تصدرت مدينة عربية قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم، ضمن قائمة نشرتها منصة "رحلة ثقافية- Culture Trip" البريطانية، وضمت 16 مقصدًا عالميًّا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية: تفوقت مدينة دبي على بعض من أكثر المدن شهرة بعالم السياحة، على غرار لوس أنجلوس، وزيوريخ، وجنيف، وهونغ كونغ، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصدًا لاستضافة كبار الأثرياء.

وقال التقرير: إن دبي تحتضن أكبر مراكز التسوق التي تضم كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك يمكن للسائح فيها القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقيًّا وفخامة، بجانب رحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع، عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة؛ مثل برج العرب، وناطحات السحاب، والأبراج، ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
01:32 PM

مدينة عربية مقصد الأثرياء الأكثر فخامة بالعالم

تفوقت على باريس ولندن ونيويورك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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25,991

تصدرت مدينة عربية قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم، ضمن قائمة نشرتها منصة "رحلة ثقافية- Culture Trip" البريطانية، وضمت 16 مقصدًا عالميًّا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية: تفوقت مدينة دبي على بعض من أكثر المدن شهرة بعالم السياحة، على غرار لوس أنجلوس، وزيوريخ، وجنيف، وهونغ كونغ، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصدًا لاستضافة كبار الأثرياء.

وقال التقرير: إن دبي تحتضن أكبر مراكز التسوق التي تضم كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك يمكن للسائح فيها القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقيًّا وفخامة، بجانب رحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع، عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة؛ مثل برج العرب، وناطحات السحاب، والأبراج، ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160.

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