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تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بينها 11 حالة مخالطة و5 جديدة و3 من الجنوب

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:08 AM

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بينها 11 حالة مخالطة و5 جديدة و3 من الجنوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

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