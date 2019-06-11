وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-11 أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز. وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:08 AM

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا بينها 11 حالة مخالطة و5 جديدة و3 من الجنوب





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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

وأوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب؛ بينما تَبَيّن سلبية 664 عينة.