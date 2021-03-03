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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية

أكد: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:04 PM

"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية

أكد: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,268

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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