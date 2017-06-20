النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مركز المعلومات الوطني" يحصل على "ستار أيزو العالمية" في الحوسبة السحابية

كأول جهة حكومية في المملكة.. دليل على كفاءة الخدمات المقدمة لكل الجهات

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة مؤخراً بالحصول على شهادة ستار أيزو العالمية STAR CERTIFICATION المعتمدة في منظمة (Cloud Security Alliance) في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز الجديد حرص مركز المعلومات الوطني على تبني أفضل الممارسات العالمية في كل إداراته وخدماته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد وتوطين أفضل الوسائل التقنية والعالمية؛ لرفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة تقنية قادرة على الحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات ومختلف الأصول الوطنية التقنية بمركز المعلومات الوطني.
وحقق مركز المعلومات الوطني هذا الإنجاز بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم من قيادته وجهود أبنائه المتميزين الذين تمكنوا من تحقيق متطلبات شهادة (CSA STAR) كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية. وتم ذلك بعد أن تمت مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (British Standards Institution) كأحد جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
وتعد شهادة (CSA STAR) العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكل معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية، والتي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكل القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لا سيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، والتي تفرض حاجة كبيرة لتضافر جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى العالم لتطبيق كل معايير وضوابط أمن المعلومات، وبالذات في ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي تكتنف استخداماتها وتطبيقاتها المتعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مركز المعلومات الوطني" يحصل على "ستار أيزو العالمية" في الحوسبة السحابية
سبق

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة مؤخراً بالحصول على شهادة ستار أيزو العالمية STAR CERTIFICATION المعتمدة في منظمة (Cloud Security Alliance) في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز الجديد حرص مركز المعلومات الوطني على تبني أفضل الممارسات العالمية في كل إداراته وخدماته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد وتوطين أفضل الوسائل التقنية والعالمية؛ لرفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة تقنية قادرة على الحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات ومختلف الأصول الوطنية التقنية بمركز المعلومات الوطني.
وحقق مركز المعلومات الوطني هذا الإنجاز بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم من قيادته وجهود أبنائه المتميزين الذين تمكنوا من تحقيق متطلبات شهادة (CSA STAR) كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية. وتم ذلك بعد أن تمت مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (British Standards Institution) كأحد جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
وتعد شهادة (CSA STAR) العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكل معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية، والتي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكل القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لا سيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، والتي تفرض حاجة كبيرة لتضافر جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى العالم لتطبيق كل معايير وضوابط أمن المعلومات، وبالذات في ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي تكتنف استخداماتها وتطبيقاتها المتعددة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:43 AM

"مركز المعلومات الوطني" يحصل على "ستار أيزو العالمية" في الحوسبة السحابية

كأول جهة حكومية في المملكة.. دليل على كفاءة الخدمات المقدمة لكل الجهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,450

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة مؤخراً بالحصول على شهادة ستار أيزو العالمية STAR CERTIFICATION المعتمدة في منظمة (Cloud Security Alliance) في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز الجديد حرص مركز المعلومات الوطني على تبني أفضل الممارسات العالمية في كل إداراته وخدماته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد وتوطين أفضل الوسائل التقنية والعالمية؛ لرفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة تقنية قادرة على الحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات ومختلف الأصول الوطنية التقنية بمركز المعلومات الوطني.
وحقق مركز المعلومات الوطني هذا الإنجاز بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم من قيادته وجهود أبنائه المتميزين الذين تمكنوا من تحقيق متطلبات شهادة (CSA STAR) كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية. وتم ذلك بعد أن تمت مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (British Standards Institution) كأحد جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
وتعد شهادة (CSA STAR) العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكل معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية، والتي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكل القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لا سيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، والتي تفرض حاجة كبيرة لتضافر جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى العالم لتطبيق كل معايير وضوابط أمن المعلومات، وبالذات في ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي تكتنف استخداماتها وتطبيقاتها المتعددة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,009
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,839
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,564
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,702

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة