يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-08 أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية. يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 09:43 AM

"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم





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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.