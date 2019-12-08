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"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها

لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان

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"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها
سبق

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:43 AM

"إنسان الأفلاج" تُودِع 86 ألف ريال بحسابات المستفيدين من خدماتها

لتأمين حاجة 865 أسرة من كسوة الشتاء وشراء ما يناسبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 86500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية.

يأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 865 أسرة عبر تغذية حساباتهم البنكية، لتستطيع الأسرة شراء ما يناسبها وتأمين كسوة الشتاء لهذا العام 2019.

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