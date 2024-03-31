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ديجنيك: قرارات الحكم التركي خدمت النصر

أكد الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع فريق الهلال، أن الحكم التركي جونيت شاكير، خدم النصر في قراراته خلال مباراة الفريقين التي كسبها النصر 3-2 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال: "الطرد الذي تعرض له محمد كنو أثر على الفريق بشكل كبير".

وعن استبداله قال: "لم أكن في يومي، وأتمنى أن يكمل الفريق المسيرة الصحيحة، وأن يصحح الأخطاء".

وأشار إلى أن الدوري ما زال طويلاً، وتبقى 6 جولات على نهايته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ديجنيك: قرارات الحكم التركي خدمت النصر
سبق

أكد الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع فريق الهلال، أن الحكم التركي جونيت شاكير، خدم النصر في قراراته خلال مباراة الفريقين التي كسبها النصر 3-2 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال: "الطرد الذي تعرض له محمد كنو أثر على الفريق بشكل كبير".

وعن استبداله قال: "لم أكن في يومي، وأتمنى أن يكمل الفريق المسيرة الصحيحة، وأن يصحح الأخطاء".

وأشار إلى أن الدوري ما زال طويلاً، وتبقى 6 جولات على نهايته.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
11:44 PM

ديجنيك: قرارات الحكم التركي خدمت النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,875

أكد الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع فريق الهلال، أن الحكم التركي جونيت شاكير، خدم النصر في قراراته خلال مباراة الفريقين التي كسبها النصر 3-2 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال: "الطرد الذي تعرض له محمد كنو أثر على الفريق بشكل كبير".

وعن استبداله قال: "لم أكن في يومي، وأتمنى أن يكمل الفريق المسيرة الصحيحة، وأن يصحح الأخطاء".

وأشار إلى أن الدوري ما زال طويلاً، وتبقى 6 جولات على نهايته.

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