ديجنيك: قرارات الحكم التركي خدمت النصر

أكد الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع فريق الهلال، أن الحكم التركي جونيت شاكير، خدم النصر في قراراته خلال مباراة الفريقين التي كسبها النصر 3-2 ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال: "الطرد الذي تعرض له محمد كنو أثر على الفريق بشكل كبير".

وعن استبداله قال: "لم أكن في يومي، وأتمنى أن يكمل الفريق المسيرة الصحيحة، وأن يصحح الأخطاء".

وأشار إلى أن الدوري ما زال طويلاً، وتبقى 6 جولات على نهايته.