النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة نجران" توفر المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات

استفاد منها قرابة 1500 مصلٍّ

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 1500مصلٍّ في مواقع عدة بمدينة نجران، خلال شهر ربيع الأول من العام 1441هـ. كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وأعدّت خطة لعمل المصليات المتنقلة في نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مصليات متنقلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة نجران" توفر المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات
سبق

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 1500مصلٍّ في مواقع عدة بمدينة نجران، خلال شهر ربيع الأول من العام 1441هـ. كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وأعدّت خطة لعمل المصليات المتنقلة في نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:41 PM

"هيئة نجران" توفر المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات

استفاد منها قرابة 1500 مصلٍّ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
80

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 1500مصلٍّ في مواقع عدة بمدينة نجران، خلال شهر ربيع الأول من العام 1441هـ. كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وأعدّت خطة لعمل المصليات المتنقلة في نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,934
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,683

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة