﻿محافظ الزلفي يرأس اجتماع "المدينة الصحية".. ويشيد بدعم القيادة ومتابعة أمير الرياض

"خاشقجي" استعرض مفهومها ومواصفاتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية وذلك في قاعة البلدية للندوات.

وحضر الاجتماع وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية، وبمشاركة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ومساعد المشرف العام سارة الخريف، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة.

ورحب محافظ الزلفي خلال كلمته بالجميع قائلاً: أبدعت بلادنا حفظها الله في إظهار النموذج المثالي الناجح لبرنامج المدن الصحية منذ سنوات عديدة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل وذلك بفضل الدعم الحقيقي من قيادتنا المباركة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "تحظى محافظة الزلفي كغيرها من محافظات منطقة الرياض من دعم وتشجيع كبيرين من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واللذان لا يألوان جهدًا في تسخير كل ما من شأنه نجاح هذا البرنامج.

وتابع قائلاً: إيماننا منا بأهمية الدور المناط بنا لخدمة المحافظة وحرصًا على تنفيذ مخططات دولتنا الرامية إلى تطوير المناطق والمحافظات حرصنا على تنفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية من خلال اللجان المشكلة لذلك.

بعد ذلك، استعرض المشرف العام على البرنامج بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي مفهوم المدينة الصحية ومقوماتها ومواصفاتها وخطواتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء الوطنية.

وقدمت مساعدة المشرف العام سارة الخريف نبذة مختصرة عن معايير التقييم لاعتماد المدن الصحية، بعد ذلك فتح المجال لمداخلات ومناقشات أعضاء اللجنة الرئيسة.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ الزلفي عن شكره وامتنانه للمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة وفريقه لمشاركتهم هذا الاجتماع الأول وتفاعلهم مع مناقشات وأسئلة أعضاء اللجنة الرئيسة الرامية إلى انطلاقة حقيقية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.