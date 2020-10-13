النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

﻿محافظ الزلفي يرأس اجتماع "المدينة الصحية".. ويشيد بدعم القيادة ومتابعة أمير الرياض

"خاشقجي" استعرض مفهومها ومواصفاتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية وذلك في قاعة البلدية للندوات.

وحضر الاجتماع وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية، وبمشاركة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ومساعد المشرف العام سارة الخريف، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة.

ورحب محافظ الزلفي خلال كلمته بالجميع قائلاً: أبدعت بلادنا حفظها الله في إظهار النموذج المثالي الناجح لبرنامج المدن الصحية منذ سنوات عديدة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل وذلك بفضل الدعم الحقيقي من قيادتنا المباركة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "تحظى محافظة الزلفي كغيرها من محافظات منطقة الرياض من دعم وتشجيع كبيرين من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واللذان لا يألوان جهدًا في تسخير كل ما من شأنه نجاح هذا البرنامج.

وتابع قائلاً: إيماننا منا بأهمية الدور المناط بنا لخدمة المحافظة وحرصًا على تنفيذ مخططات دولتنا الرامية إلى تطوير المناطق والمحافظات حرصنا على تنفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية من خلال اللجان المشكلة لذلك.

بعد ذلك، استعرض المشرف العام على البرنامج بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي مفهوم المدينة الصحية ومقوماتها ومواصفاتها وخطواتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء الوطنية.

وقدمت مساعدة المشرف العام سارة الخريف نبذة مختصرة عن معايير التقييم لاعتماد المدن الصحية، بعد ذلك فتح المجال لمداخلات ومناقشات أعضاء اللجنة الرئيسة.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ الزلفي عن شكره وامتنانه للمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة وفريقه لمشاركتهم هذا الاجتماع الأول وتفاعلهم مع مناقشات وأسئلة أعضاء اللجنة الرئيسة الرامية إلى انطلاقة حقيقية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
﻿محافظ الزلفي يرأس اجتماع "المدينة الصحية".. ويشيد بدعم القيادة ومتابعة أمير الرياض
سبق

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية وذلك في قاعة البلدية للندوات.

وحضر الاجتماع وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية، وبمشاركة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ومساعد المشرف العام سارة الخريف، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة.

ورحب محافظ الزلفي خلال كلمته بالجميع قائلاً: أبدعت بلادنا حفظها الله في إظهار النموذج المثالي الناجح لبرنامج المدن الصحية منذ سنوات عديدة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل وذلك بفضل الدعم الحقيقي من قيادتنا المباركة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "تحظى محافظة الزلفي كغيرها من محافظات منطقة الرياض من دعم وتشجيع كبيرين من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واللذان لا يألوان جهدًا في تسخير كل ما من شأنه نجاح هذا البرنامج.

وتابع قائلاً: إيماننا منا بأهمية الدور المناط بنا لخدمة المحافظة وحرصًا على تنفيذ مخططات دولتنا الرامية إلى تطوير المناطق والمحافظات حرصنا على تنفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية من خلال اللجان المشكلة لذلك.

بعد ذلك، استعرض المشرف العام على البرنامج بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي مفهوم المدينة الصحية ومقوماتها ومواصفاتها وخطواتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء الوطنية.

وقدمت مساعدة المشرف العام سارة الخريف نبذة مختصرة عن معايير التقييم لاعتماد المدن الصحية، بعد ذلك فتح المجال لمداخلات ومناقشات أعضاء اللجنة الرئيسة.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ الزلفي عن شكره وامتنانه للمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة وفريقه لمشاركتهم هذا الاجتماع الأول وتفاعلهم مع مناقشات وأسئلة أعضاء اللجنة الرئيسة الرامية إلى انطلاقة حقيقية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:25 PM

﻿محافظ الزلفي يرأس اجتماع "المدينة الصحية".. ويشيد بدعم القيادة ومتابعة أمير الرياض

"خاشقجي" استعرض مفهومها ومواصفاتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء

A A A
فلاح الجوفان - الزلفي
0
114

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية وذلك في قاعة البلدية للندوات.

وحضر الاجتماع وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية، وبمشاركة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ومساعد المشرف العام سارة الخريف، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة.

ورحب محافظ الزلفي خلال كلمته بالجميع قائلاً: أبدعت بلادنا حفظها الله في إظهار النموذج المثالي الناجح لبرنامج المدن الصحية منذ سنوات عديدة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل وذلك بفضل الدعم الحقيقي من قيادتنا المباركة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "تحظى محافظة الزلفي كغيرها من محافظات منطقة الرياض من دعم وتشجيع كبيرين من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واللذان لا يألوان جهدًا في تسخير كل ما من شأنه نجاح هذا البرنامج.

وتابع قائلاً: إيماننا منا بأهمية الدور المناط بنا لخدمة المحافظة وحرصًا على تنفيذ مخططات دولتنا الرامية إلى تطوير المناطق والمحافظات حرصنا على تنفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية من خلال اللجان المشكلة لذلك.

بعد ذلك، استعرض المشرف العام على البرنامج بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي مفهوم المدينة الصحية ومقوماتها ومواصفاتها وخطواتها وأهدافها مرورًا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء الوطنية.

وقدمت مساعدة المشرف العام سارة الخريف نبذة مختصرة عن معايير التقييم لاعتماد المدن الصحية، بعد ذلك فتح المجال لمداخلات ومناقشات أعضاء اللجنة الرئيسة.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ الزلفي عن شكره وامتنانه للمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة وفريقه لمشاركتهم هذا الاجتماع الأول وتفاعلهم مع مناقشات وأسئلة أعضاء اللجنة الرئيسة الرامية إلى انطلاقة حقيقية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,357

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة