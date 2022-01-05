"جمعية الزهايمر" تشيد بموافقة مجلس الوزراء على إقرار حقوق كبار السن

تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وكافة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها، بالتهنئة على موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده الأمين، سلمه الله، على إصدار نظام حقوق كبير السن ورعايتهم، والذي يؤكد على عدد من التشريعات والأنظمة التي تحمي كبير السن وتضمن له الحقوق في شتى المجالات لحمايته، ورعايته، مع الحفاظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

‎وأكد مجلس إدارة الجمعية مساندته لكافة القرارات التي تصب في الحفاظ على سلامة وصحة كبار السن انطلاقاً من قيم مجتمعنا السعودي والإسلامي، والنابعة من قيمنا وعاداتنا الأصيلة التي تحث على نشر الوعي المجتمعي في رعاية كبار السن والاهتمام بهم، وتذليل كافة التحديات، وتقديم التسهيلات التي يحتاجها المسن.

‎وأشار بأن نظام حقوق كبار السن يأتي مواكباً لأهداف تحسين جودة الحياة للمسن وأسرته، والتي تسعى الجمعية لتنفيذها من خلال برامج ومشاريع توعوية وتثقيفية واجتماعية وتنموية بدعم الخيرين والمؤسسات المانحة والهيئات والأفراد من خلال تقديم خدمات الرعاية المساندة والإمدادات بالأجهزة الطبية والعينية لهم.

ولمعرفة كافة الخدمات المباشرة يمكن الاطلاع على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

وعبرت الجمعية عن شكرها وتقديرها لكافة شركائها الإستراتيجيين في شتى القطاعات المواكبة في تقديم كل ما من شأنه تقديم الخدمة المثلى للمسن وذويه.

