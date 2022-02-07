النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منصة الصناعيين السعوديين" تحصد جائزة وسام الابتكار الاجتماعي

"الشمري": نتطلع لتنفيذ استراتيجية تواكب القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية

أعرب المهندس جاسم الشمري، مؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين السفير الفخري للصناعة السعودية، عن سعادته بالحصول على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي والتكريم من الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمًا شكره الجزيل له. وأضاف بأن هذه الجائزة حافزٌ لبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال حفل ‏انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان) الذي رعاه نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأضاف "الشمري": إننا نتطلع من خلال هذه المنصة إلى دعم وتوجيه كريم من سمو سيدي ولي العهد لتحويل مبادرة منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين لكيان لاستشراف المستقبل الاقتصادي، وتمكين القدرات المرتبطة بمكتب سموه، وتنفيذ استراتيجية تسهم في مواكبة القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية.

وأبان أن ذلك يكون عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة، التي تساعد على توقُّع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها الاقتصادية، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها؛ الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وثمَّن الشمري الجهود المباركة لأعضاء المنصة من الصناعيين التنفيذيين، وإسهاماتهم في خلق المزيد من الابتكار والمبادرات الصناعية والتنموية. كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي، والمهندس سامي الحصين الأمين العام لجائزة الابتكار الاجتماعي، والى اللجنة المنظمة للحدث الابتكاري الأول من نوعه في السعودية.

وتأسست منصة الصناعيين والـمصدرين السعوديين في الثاني من جمادى الأولى لعام ١٤٣٧هـ، الموافق الحادي عشر من فبراير لعام ٢٠١٦، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود. وهي أول منصة للفكر والرأي (Think Tank) ، وهي تطوعية، غير هادفة للربح، فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية. وهي مسجَّلة رسميًّا كملكية فكرية برقم 106394.

وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع، والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكارًا إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية، تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية. كما تعد المنصة ملتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والمديرين التنفيذيين والـمصدرين، وممثلين من جميع قطاعات الصناعة الوطنية.

وتشمل المنصة شخصيات مختلفة من أصحاب القرار، ومسؤولين ومؤثرين من وزارات ودوائر حكومية في السعودية. وتوفر المنصة فرصة ثمينة للتواصل بين القطاعَيْن الحكومي والخاص؛ إذ تتيح المجال للنقاش المفتوح، وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل، وإيجاد حلول لتحديات السوق، وخدمة توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

يُذكر أن جائزة الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، وتهدف إلى تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة التي تقدم حلولاً فعالة لتحسين حياة أفراد المجتمع، وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وتقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

كما قام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: المهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان.

منتدى الابتكار الاجتماعي سنديان القطاع الصناعي منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"منصة الصناعيين السعوديين" تحصد جائزة وسام الابتكار الاجتماعي
سبق

أعرب المهندس جاسم الشمري، مؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين السفير الفخري للصناعة السعودية، عن سعادته بالحصول على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي والتكريم من الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمًا شكره الجزيل له. وأضاف بأن هذه الجائزة حافزٌ لبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال حفل ‏انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان) الذي رعاه نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأضاف "الشمري": إننا نتطلع من خلال هذه المنصة إلى دعم وتوجيه كريم من سمو سيدي ولي العهد لتحويل مبادرة منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين لكيان لاستشراف المستقبل الاقتصادي، وتمكين القدرات المرتبطة بمكتب سموه، وتنفيذ استراتيجية تسهم في مواكبة القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية.

وأبان أن ذلك يكون عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة، التي تساعد على توقُّع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها الاقتصادية، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها؛ الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وثمَّن الشمري الجهود المباركة لأعضاء المنصة من الصناعيين التنفيذيين، وإسهاماتهم في خلق المزيد من الابتكار والمبادرات الصناعية والتنموية. كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي، والمهندس سامي الحصين الأمين العام لجائزة الابتكار الاجتماعي، والى اللجنة المنظمة للحدث الابتكاري الأول من نوعه في السعودية.

وتأسست منصة الصناعيين والـمصدرين السعوديين في الثاني من جمادى الأولى لعام ١٤٣٧هـ، الموافق الحادي عشر من فبراير لعام ٢٠١٦، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود. وهي أول منصة للفكر والرأي (Think Tank) ، وهي تطوعية، غير هادفة للربح، فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية. وهي مسجَّلة رسميًّا كملكية فكرية برقم 106394.

وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع، والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكارًا إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية، تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية. كما تعد المنصة ملتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والمديرين التنفيذيين والـمصدرين، وممثلين من جميع قطاعات الصناعة الوطنية.

وتشمل المنصة شخصيات مختلفة من أصحاب القرار، ومسؤولين ومؤثرين من وزارات ودوائر حكومية في السعودية. وتوفر المنصة فرصة ثمينة للتواصل بين القطاعَيْن الحكومي والخاص؛ إذ تتيح المجال للنقاش المفتوح، وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل، وإيجاد حلول لتحديات السوق، وخدمة توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

يُذكر أن جائزة الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، وتهدف إلى تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة التي تقدم حلولاً فعالة لتحسين حياة أفراد المجتمع، وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وتقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

كما قام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: المهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:54 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
01:01 AM

"منصة الصناعيين السعوديين" تحصد جائزة وسام الابتكار الاجتماعي

"الشمري": نتطلع لتنفيذ استراتيجية تواكب القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
231

أعرب المهندس جاسم الشمري، مؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين السفير الفخري للصناعة السعودية، عن سعادته بالحصول على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي والتكريم من الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمًا شكره الجزيل له. وأضاف بأن هذه الجائزة حافزٌ لبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال حفل ‏انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان) الذي رعاه نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأضاف "الشمري": إننا نتطلع من خلال هذه المنصة إلى دعم وتوجيه كريم من سمو سيدي ولي العهد لتحويل مبادرة منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين لكيان لاستشراف المستقبل الاقتصادي، وتمكين القدرات المرتبطة بمكتب سموه، وتنفيذ استراتيجية تسهم في مواكبة القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية.

وأبان أن ذلك يكون عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة، التي تساعد على توقُّع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها الاقتصادية، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها؛ الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وثمَّن الشمري الجهود المباركة لأعضاء المنصة من الصناعيين التنفيذيين، وإسهاماتهم في خلق المزيد من الابتكار والمبادرات الصناعية والتنموية. كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي، والمهندس سامي الحصين الأمين العام لجائزة الابتكار الاجتماعي، والى اللجنة المنظمة للحدث الابتكاري الأول من نوعه في السعودية.

وتأسست منصة الصناعيين والـمصدرين السعوديين في الثاني من جمادى الأولى لعام ١٤٣٧هـ، الموافق الحادي عشر من فبراير لعام ٢٠١٦، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود. وهي أول منصة للفكر والرأي (Think Tank) ، وهي تطوعية، غير هادفة للربح، فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية. وهي مسجَّلة رسميًّا كملكية فكرية برقم 106394.

وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع، والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكارًا إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية، تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية. كما تعد المنصة ملتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والمديرين التنفيذيين والـمصدرين، وممثلين من جميع قطاعات الصناعة الوطنية.

وتشمل المنصة شخصيات مختلفة من أصحاب القرار، ومسؤولين ومؤثرين من وزارات ودوائر حكومية في السعودية. وتوفر المنصة فرصة ثمينة للتواصل بين القطاعَيْن الحكومي والخاص؛ إذ تتيح المجال للنقاش المفتوح، وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل، وإيجاد حلول لتحديات السوق، وخدمة توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

يُذكر أن جائزة الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، وتهدف إلى تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة التي تقدم حلولاً فعالة لتحسين حياة أفراد المجتمع، وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وتقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

كما قام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: المهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,285
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,040

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة