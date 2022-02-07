"منصة الصناعيين السعوديين" تحصد جائزة وسام الابتكار الاجتماعي

"الشمري": نتطلع لتنفيذ استراتيجية تواكب القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية

أعرب المهندس جاسم الشمري، مؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين السفير الفخري للصناعة السعودية، عن سعادته بالحصول على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي والتكريم من الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مقدمًا شكره الجزيل له. وأضاف بأن هذه الجائزة حافزٌ لبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال حفل ‏انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان) الذي رعاه نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، ونظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأضاف "الشمري": إننا نتطلع من خلال هذه المنصة إلى دعم وتوجيه كريم من سمو سيدي ولي العهد لتحويل مبادرة منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين لكيان لاستشراف المستقبل الاقتصادي، وتمكين القدرات المرتبطة بمكتب سموه، وتنفيذ استراتيجية تسهم في مواكبة القطاع الصناعي للمتغيرات الدولية.

وأبان أن ذلك يكون عبر توظيف أدوات استشراف المستقبل كافة، التي تساعد على توقُّع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها الاقتصادية، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها؛ الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وثمَّن الشمري الجهود المباركة لأعضاء المنصة من الصناعيين التنفيذيين، وإسهاماتهم في خلق المزيد من الابتكار والمبادرات الصناعية والتنموية. كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي، والمهندس سامي الحصين الأمين العام لجائزة الابتكار الاجتماعي، والى اللجنة المنظمة للحدث الابتكاري الأول من نوعه في السعودية.

وتأسست منصة الصناعيين والـمصدرين السعوديين في الثاني من جمادى الأولى لعام ١٤٣٧هـ، الموافق الحادي عشر من فبراير لعام ٢٠١٦، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود. وهي أول منصة للفكر والرأي (Think Tank) ، وهي تطوعية، غير هادفة للربح، فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية. وهي مسجَّلة رسميًّا كملكية فكرية برقم 106394.

وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع، والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكارًا إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية، تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية. كما تعد المنصة ملتقى لتبادل وطرح المرئيات والمقترحات بين مختلف الصناعيين، والمديرين التنفيذيين والـمصدرين، وممثلين من جميع قطاعات الصناعة الوطنية.

وتشمل المنصة شخصيات مختلفة من أصحاب القرار، ومسؤولين ومؤثرين من وزارات ودوائر حكومية في السعودية. وتوفر المنصة فرصة ثمينة للتواصل بين القطاعَيْن الحكومي والخاص؛ إذ تتيح المجال للنقاش المفتوح، وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل، وإيجاد حلول لتحديات السوق، وخدمة توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

يُذكر أن جائزة الابتكار الاجتماعي إحدى مبادرات منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، وتهدف إلى تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة التي تقدم حلولاً فعالة لتحسين حياة أفراد المجتمع، وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وتقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

كما قام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: المهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان.