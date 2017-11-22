وزارة الصناعة: 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني

في أكتوبر الماضي وبينها 48 عقوبة للرمل العادي و14 عقوبة لـ "خام البحص"

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، خلال شهر أكتوبر 2021.

وبيّنت الوزارة أن العقوبات توزعت على 48 عقوبة للرمل العادي، و14 عقوبة لـ"خام البحص"، و4 عقوبات على مواد الردميات، وعقوبتين للرمل والحصى، وعقوبة واحدة لاستغلال الطين.

وقالت الوزارة إنها نفّذت 333 جولة على عددٍ من المواقع التعدينية حول المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر 2021.

وبيّنت الوزارة أنها تستهدف من هذه الجولات متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية واستغلالها بشكل أمثل، وحماية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، وتطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.