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رئيس منظمة الصحة العالمية يشكر السعودية : دعم عظيم لليمن في وقت حرج

قال: يجب علينا جميعًا أن نتحلى بحس التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنًا

قدّم رئيس منظمة الصحة العالمية شكره لحكومة المملكة على دعمها العظيم لليمن، من خلال إرسال حزمة من المساعدات الطبية في هذا الظرف الحالك.

وقال رئيس المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "شكرًا للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس #كوفيد_19.. يجب علينا جميعًا أن نتحلى بحسّ التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنًا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظًّا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع #فيروس_كورونا من الانتشار.

وأضاف: "شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت جوًّا مساعدات حيوية، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمكافحة فيروس #كوفيد_19، إلى دولة اليمن؛ بما فيها مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء. الشحنة الطبية تَضَمّنت أيضًا أدوية ومؤنًا خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة.

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس منظمة الصحة العالمية يشكر السعودية : دعم عظيم لليمن في وقت حرج
سبق

قدّم رئيس منظمة الصحة العالمية شكره لحكومة المملكة على دعمها العظيم لليمن، من خلال إرسال حزمة من المساعدات الطبية في هذا الظرف الحالك.

وقال رئيس المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "شكرًا للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس #كوفيد_19.. يجب علينا جميعًا أن نتحلى بحسّ التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنًا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظًّا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع #فيروس_كورونا من الانتشار.

وأضاف: "شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت جوًّا مساعدات حيوية، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمكافحة فيروس #كوفيد_19، إلى دولة اليمن؛ بما فيها مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء. الشحنة الطبية تَضَمّنت أيضًا أدوية ومؤنًا خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:42 PM

رئيس منظمة الصحة العالمية يشكر السعودية : دعم عظيم لليمن في وقت حرج

قال: يجب علينا جميعًا أن نتحلى بحس التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنًا

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محمد حضاض - جدة
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3,555

قدّم رئيس منظمة الصحة العالمية شكره لحكومة المملكة على دعمها العظيم لليمن، من خلال إرسال حزمة من المساعدات الطبية في هذا الظرف الحالك.

وقال رئيس المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "شكرًا للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس #كوفيد_19.. يجب علينا جميعًا أن نتحلى بحسّ التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنًا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظًّا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع #فيروس_كورونا من الانتشار.

وأضاف: "شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت جوًّا مساعدات حيوية، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمكافحة فيروس #كوفيد_19، إلى دولة اليمن؛ بما فيها مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء. الشحنة الطبية تَضَمّنت أيضًا أدوية ومؤنًا خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة.

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