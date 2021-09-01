انسحاب طالبة أردنية من مشروع عالمي بسبب "إسرائيل"

قالت: كيف أنافس "دولة" لا أعترف بوجودها

انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية لينة الحوراني، من مشروع عالمي طرحته جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة؛ لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، عَلِمت "الحوراني" في أول اجتماع رسمي بين ممثل أمانة عمان وممثل المسابقة، أن العاصمة الأردنية عمان ستتنافس مع "إسرائيل" عن الشرق الأوسط؛ وهو ما رفضته الطالبة الحوراني.

وفي تدوينة على موقع "فيسبوك "، قالت المهندسة الأردنية: "إن منافستي مع من أصارعه على الوجود في الأصل، إثبات لوجوده؛ وهذا مرفوض"، وتعني أنها لا تعترف بوجود "إسرائيل"؛ لكن التنافس معها يعني الاعتراف بهذا الكيان الاستعماري.

وقامت "الحوراني" بالانسحاب لتعلق لاحقًا على صفحتها على "فيسبوك" بجملة "نحن مبادئ تختبر".