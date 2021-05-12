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"خيرية نجران" توزع زكاة الفطر على مستحقي المنطقة

للأسر الأشد حاجة من مسجلي الجمعية

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع زكاة الفطر على الأسر الأشد حاجة وفق المسجلين في كشوفات الجمعية.

جاء ذلك، بمساعدة أئمة المساجد في الأحياء لمعرفة الأسر المستحقة، من خلال استقبال الزكاة بقيمة 20 ريالًا للفرد الواحد.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، إنه جرى تشكيل فريق من الجمعية مكون من 13 فردًا للقيام بالعمل ومتابعة زكاة الفطر، من خلال إعداد بروشورات إعلانية وإرسال رسائل نصية للمزكين، والتنسيق مع إحدى الشركات للحصول على أجود أنواع الأرز ليكون بسعر منافس.

وأضاف "عطيف"، أنه تم تجهيز مكتبين لاستقبال زكاة الفطر في مقر الجمعية الرئيسي بالفيصلية ومكتب الضيافة، من خلال فترتين الأولى الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساء، والثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12 صباحًا.

حيث سيكون التبرع عن طريق نقاط البيع فقط، ولا يتم استقبال الزكاة العينية، مع تزويد المزكين بإيصالات وأخذ أرقام جوالاتهم؛ ليتم إبلاغهم برسائل نصية أثناء اكتمال توزيع الزكاة وإيصالها لمستحقيها.

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية نجران" توزع زكاة الفطر على مستحقي المنطقة
سبق

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع زكاة الفطر على الأسر الأشد حاجة وفق المسجلين في كشوفات الجمعية.

جاء ذلك، بمساعدة أئمة المساجد في الأحياء لمعرفة الأسر المستحقة، من خلال استقبال الزكاة بقيمة 20 ريالًا للفرد الواحد.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، إنه جرى تشكيل فريق من الجمعية مكون من 13 فردًا للقيام بالعمل ومتابعة زكاة الفطر، من خلال إعداد بروشورات إعلانية وإرسال رسائل نصية للمزكين، والتنسيق مع إحدى الشركات للحصول على أجود أنواع الأرز ليكون بسعر منافس.

وأضاف "عطيف"، أنه تم تجهيز مكتبين لاستقبال زكاة الفطر في مقر الجمعية الرئيسي بالفيصلية ومكتب الضيافة، من خلال فترتين الأولى الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساء، والثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12 صباحًا.

حيث سيكون التبرع عن طريق نقاط البيع فقط، ولا يتم استقبال الزكاة العينية، مع تزويد المزكين بإيصالات وأخذ أرقام جوالاتهم؛ ليتم إبلاغهم برسائل نصية أثناء اكتمال توزيع الزكاة وإيصالها لمستحقيها.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:38 PM

"خيرية نجران" توزع زكاة الفطر على مستحقي المنطقة

للأسر الأشد حاجة من مسجلي الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع زكاة الفطر على الأسر الأشد حاجة وفق المسجلين في كشوفات الجمعية.

جاء ذلك، بمساعدة أئمة المساجد في الأحياء لمعرفة الأسر المستحقة، من خلال استقبال الزكاة بقيمة 20 ريالًا للفرد الواحد.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، إنه جرى تشكيل فريق من الجمعية مكون من 13 فردًا للقيام بالعمل ومتابعة زكاة الفطر، من خلال إعداد بروشورات إعلانية وإرسال رسائل نصية للمزكين، والتنسيق مع إحدى الشركات للحصول على أجود أنواع الأرز ليكون بسعر منافس.

وأضاف "عطيف"، أنه تم تجهيز مكتبين لاستقبال زكاة الفطر في مقر الجمعية الرئيسي بالفيصلية ومكتب الضيافة، من خلال فترتين الأولى الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساء، والثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 12 صباحًا.

حيث سيكون التبرع عن طريق نقاط البيع فقط، ولا يتم استقبال الزكاة العينية، مع تزويد المزكين بإيصالات وأخذ أرقام جوالاتهم؛ ليتم إبلاغهم برسائل نصية أثناء اكتمال توزيع الزكاة وإيصالها لمستحقيها.

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