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قبل لقاء الرائد.. الهلال يخسر خدمات "كويلار" ويستعيد "جيوفينكو"

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خدمات لاعبه الكولمبي "كويلار" وذلك بداعي الإصابة التي لحقت به في عضلة الساق.

في المقابل استعاد الإيطالي "جيوفينكو" بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى غيابه عن مواجهة الفتح "دوريًّا".

ميدانيًّا واصل الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد الاثنين المقبل (الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

والمدير الفني للفريق "رازفان" خلال الحصة التدريبية، على الجوانب اللياقية والفنية؛ حيث فرض على اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الفتح تدريبات استرجاعية، بينما أدّى بقية اللاعبين تمارين فنية وتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل لقاء الرائد.. الهلال يخسر خدمات "كويلار" ويستعيد "جيوفينكو"
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خدمات لاعبه الكولمبي "كويلار" وذلك بداعي الإصابة التي لحقت به في عضلة الساق.

في المقابل استعاد الإيطالي "جيوفينكو" بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى غيابه عن مواجهة الفتح "دوريًّا".

ميدانيًّا واصل الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد الاثنين المقبل (الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

والمدير الفني للفريق "رازفان" خلال الحصة التدريبية، على الجوانب اللياقية والفنية؛ حيث فرض على اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الفتح تدريبات استرجاعية، بينما أدّى بقية اللاعبين تمارين فنية وتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
08:53 PM

قبل لقاء الرائد.. الهلال يخسر خدمات "كويلار" ويستعيد "جيوفينكو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خدمات لاعبه الكولمبي "كويلار" وذلك بداعي الإصابة التي لحقت به في عضلة الساق.

في المقابل استعاد الإيطالي "جيوفينكو" بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى غيابه عن مواجهة الفتح "دوريًّا".

ميدانيًّا واصل الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد الاثنين المقبل (الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

والمدير الفني للفريق "رازفان" خلال الحصة التدريبية، على الجوانب اللياقية والفنية؛ حيث فرض على اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الفتح تدريبات استرجاعية، بينما أدّى بقية اللاعبين تمارين فنية وتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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