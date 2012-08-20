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"الهلال" ينهي علاقته مع الإيطالي "جيوفينكو" بالتراضي

الإدارة الزرقاء قدّمت الشكر للنجم على جهوده ونجاحاته

أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاء علاقتها مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الكروي الأول، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وودّعت الإدارة الزرقاء نجمها السابق عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تناول أبرز محطات الإنجاز التي جمعت اللاعب بالنادي الأزرق، وأبرزها الثلاثية التاريخية.

وكتبت: شكرًا على كل شيء، شكرًا على الحب، على الذهب، على التاريخ، شكراً جيوفينكو.

كما نشرت تغريدة عبر ذات الموقع قالت فيها: "أتمّت إدارة نادي الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كل الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا".

وبهذا الإجراء، سيتمكن الهلال من تسجيل لاعبه الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا في كشوفات النادي، من أجل الاستفادة من خدماته في المباراة ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة مساء اليوم الجمعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ينهي علاقته مع الإيطالي "جيوفينكو" بالتراضي
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاء علاقتها مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الكروي الأول، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وودّعت الإدارة الزرقاء نجمها السابق عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تناول أبرز محطات الإنجاز التي جمعت اللاعب بالنادي الأزرق، وأبرزها الثلاثية التاريخية.

وكتبت: شكرًا على كل شيء، شكرًا على الحب، على الذهب، على التاريخ، شكراً جيوفينكو.

كما نشرت تغريدة عبر ذات الموقع قالت فيها: "أتمّت إدارة نادي الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كل الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا".

وبهذا الإجراء، سيتمكن الهلال من تسجيل لاعبه الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا في كشوفات النادي، من أجل الاستفادة من خدماته في المباراة ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة مساء اليوم الجمعة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
02:29 PM

"الهلال" ينهي علاقته مع الإيطالي "جيوفينكو" بالتراضي

الإدارة الزرقاء قدّمت الشكر للنجم على جهوده ونجاحاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,443

أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاء علاقتها مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الكروي الأول، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وودّعت الإدارة الزرقاء نجمها السابق عبر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تناول أبرز محطات الإنجاز التي جمعت اللاعب بالنادي الأزرق، وأبرزها الثلاثية التاريخية.

وكتبت: شكرًا على كل شيء، شكرًا على الحب، على الذهب، على التاريخ، شكراً جيوفينكو.

كما نشرت تغريدة عبر ذات الموقع قالت فيها: "أتمّت إدارة نادي الهلال إجراءات إنهاء عقد المحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي؛ مثمّنة كل الجهود التي بذلها في مسيرته مع كبير آسيا".

وبهذا الإجراء، سيتمكن الهلال من تسجيل لاعبه الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا في كشوفات النادي، من أجل الاستفادة من خدماته في المباراة ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة مساء اليوم الجمعة.

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