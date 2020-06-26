النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

عسير تشهد 545 إصابة جديدة بكورونا في 19 مدينة

274 حالة سجلتها خميس مشيط.. و58 في أبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس: حالات الإصابة الـ 545 موزعة على 19 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت: سجلت خميس مشيط 274 حالة، وأبها 58 حالة، وأحد رفيدة 42 حالة، محايل عسير 36 حالة، وبيشة 29حالة، وادي بن هشبل 26 حالة، والنماص 15 حالة، رجال ألمع 12 حالة، والمجاردة 10 حالات، سراة عبيدة 7 حالات، وتنومة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وتثليث 6 حالات، بللسمر 5 حالات، ظهران الجنوب الجنوب 5 حالات، بارق 3 حالات، والبشائر حالتان، تبالة حالتان، القحمة حالة واحدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير تشهد 545 إصابة جديدة بكورونا في 19 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس: حالات الإصابة الـ 545 موزعة على 19 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت: سجلت خميس مشيط 274 حالة، وأبها 58 حالة، وأحد رفيدة 42 حالة، محايل عسير 36 حالة، وبيشة 29حالة، وادي بن هشبل 26 حالة، والنماص 15 حالة، رجال ألمع 12 حالة، والمجاردة 10 حالات، سراة عبيدة 7 حالات، وتنومة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وتثليث 6 حالات، بللسمر 5 حالات، ظهران الجنوب الجنوب 5 حالات، بارق 3 حالات، والبشائر حالتان، تبالة حالتان، القحمة حالة واحدة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
04:29 PM

عسير تشهد 545 إصابة جديدة بكورونا في 19 مدينة

274 حالة سجلتها خميس مشيط.. و58 في أبها

A A A
سويد الحارثي - عسير
6
3,446

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس: حالات الإصابة الـ 545 موزعة على 19 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت: سجلت خميس مشيط 274 حالة، وأبها 58 حالة، وأحد رفيدة 42 حالة، محايل عسير 36 حالة، وبيشة 29حالة، وادي بن هشبل 26 حالة، والنماص 15 حالة، رجال ألمع 12 حالة، والمجاردة 10 حالات، سراة عبيدة 7 حالات، وتنومة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وتثليث 6 حالات، بللسمر 5 حالات، ظهران الجنوب الجنوب 5 حالات، بارق 3 حالات، والبشائر حالتان، تبالة حالتان، القحمة حالة واحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,567

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة