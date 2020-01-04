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"الكهموس" يرأس وفد المملكة بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

يعقد بالعاصمة المغربية ويناقش عددًا من الموضوعات والتقارير والتوصيات المشتركة

تشارك المملكة في اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 12 إلى 13 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق من 7 إلى 8 يناير 2020م، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة؛ ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، ومن المقرر أن يناقش دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م.

يشار إلى أن المملكة انضمّت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 / /06 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة وفقًا لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الرباط رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهموس" يرأس وفد المملكة بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
سبق

تشارك المملكة في اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 12 إلى 13 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق من 7 إلى 8 يناير 2020م، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة؛ ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، ومن المقرر أن يناقش دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م.

يشار إلى أن المملكة انضمّت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 / /06 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة وفقًا لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:23 AM

"الكهموس" يرأس وفد المملكة بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

يعقد بالعاصمة المغربية ويناقش عددًا من الموضوعات والتقارير والتوصيات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك المملكة في اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 12 إلى 13 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق من 7 إلى 8 يناير 2020م، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة؛ ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وستُعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وكذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، ومن المقرر أن يناقش دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م.

يشار إلى أن المملكة انضمّت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 / /06 1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المجرّمة وفقًا لما تنص عليه، كما تتطرّق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

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