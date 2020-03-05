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"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن

بنسبة 70%.. الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة موجودة بالدليل الإرشادي بموقع الوزارة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.

ويشمل القرار توطين أنشطة "بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون”.

وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

أحمد بن سليمان الراجحي توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.

ويشمل القرار توطين أنشطة "بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون”.

وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:53 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:48 PM

"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن

بنسبة 70%.. الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة موجودة بالدليل الإرشادي بموقع الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.

ويشمل القرار توطين أنشطة "بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون”.

وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

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