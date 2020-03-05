"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن
بنسبة 70%.. الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة موجودة بالدليل الإرشادي بموقع الوزارة
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.
وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-05
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.
وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:53 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:48 PM
"الراجحي" يصدر قراراً بتوطين منافذ بيع 9 أنشطة بداية من 1442.. هنا قائمة المهن
بنسبة 70%.. الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة موجودة بالدليل الإرشادي بموقع الوزارة
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ابتداءً من 1/ 1/ 1442هـ، 20/ 8/ 2020م.
وفيما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، يمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.