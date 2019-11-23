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بالفيديو.. كيف أحرجت شاحنة تسلا المدرعة صاحبها على الملأ؟

خلال عرض على مسرح في كاليفورنيا

تعرّض صاحب شركة تسلا الأميركية رجل الأعمال إيلون ماسك، لإحراج شديد أثناء عرض شاحنة خفيفة جديدة كان يفترض أن تكون "مدرعة" وغير قابلة للكسر.

وأفادت "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، بأن زجاج السيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم "سايبرتراك" انكسر مرتين بفارق لحظات، خلال العرض الذي تم في ولاية كاليفورنيا، حين قذف رئيس قسم التصميم في الشركة، فرانز فون هولز هاوزن، كرة حديدية صوب نافذة المركبة فتهشّمت على الفور.

وحاول مرة أخرى، فتحطّم زجاج نافذة أخرى؛ الأمر الذي صدم الجمهور، بينما قال ماسك: "يا إلهي".

وأقدم هولزهاوزن على هذا الفعل من أجل إثبات أنه لا يمكن تحطيم نوافذ هذه المركبة الجديدة.

وكان الإحراج بالغًا بالنسبة إلى ماسك، الذي كان على المسرح أثناء العرض.

وحاول مؤسس شركة تسلا الهروب من مأزقه، قائلًا: إن المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج "سايبرتراك" ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ، خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل يثير الشكوك بشأن الالتزام بهذا الموعد.

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص.

كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

وبحسب ماسك؛ فإن "سايبرتراك" تمزج بين فائدة الشاحنة الصغيرة وأداء السيارة الرياضية، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن أن يكون أداؤها استثنائيًّا على الطرق العادية والوعرة.

تسلا

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بالفيديو.. كيف أحرجت شاحنة تسلا المدرعة صاحبها على الملأ؟
سبق

تعرّض صاحب شركة تسلا الأميركية رجل الأعمال إيلون ماسك، لإحراج شديد أثناء عرض شاحنة خفيفة جديدة كان يفترض أن تكون "مدرعة" وغير قابلة للكسر.

وأفادت "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، بأن زجاج السيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم "سايبرتراك" انكسر مرتين بفارق لحظات، خلال العرض الذي تم في ولاية كاليفورنيا، حين قذف رئيس قسم التصميم في الشركة، فرانز فون هولز هاوزن، كرة حديدية صوب نافذة المركبة فتهشّمت على الفور.

وحاول مرة أخرى، فتحطّم زجاج نافذة أخرى؛ الأمر الذي صدم الجمهور، بينما قال ماسك: "يا إلهي".

وأقدم هولزهاوزن على هذا الفعل من أجل إثبات أنه لا يمكن تحطيم نوافذ هذه المركبة الجديدة.

وكان الإحراج بالغًا بالنسبة إلى ماسك، الذي كان على المسرح أثناء العرض.

وحاول مؤسس شركة تسلا الهروب من مأزقه، قائلًا: إن المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج "سايبرتراك" ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ، خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل يثير الشكوك بشأن الالتزام بهذا الموعد.

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص.

كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

وبحسب ماسك؛ فإن "سايبرتراك" تمزج بين فائدة الشاحنة الصغيرة وأداء السيارة الرياضية، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن أن يكون أداؤها استثنائيًّا على الطرق العادية والوعرة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:36 AM

بالفيديو.. كيف أحرجت شاحنة تسلا المدرعة صاحبها على الملأ؟

خلال عرض على مسرح في كاليفورنيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّض صاحب شركة تسلا الأميركية رجل الأعمال إيلون ماسك، لإحراج شديد أثناء عرض شاحنة خفيفة جديدة كان يفترض أن تكون "مدرعة" وغير قابلة للكسر.

وأفادت "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، بأن زجاج السيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم "سايبرتراك" انكسر مرتين بفارق لحظات، خلال العرض الذي تم في ولاية كاليفورنيا، حين قذف رئيس قسم التصميم في الشركة، فرانز فون هولز هاوزن، كرة حديدية صوب نافذة المركبة فتهشّمت على الفور.

وحاول مرة أخرى، فتحطّم زجاج نافذة أخرى؛ الأمر الذي صدم الجمهور، بينما قال ماسك: "يا إلهي".

وأقدم هولزهاوزن على هذا الفعل من أجل إثبات أنه لا يمكن تحطيم نوافذ هذه المركبة الجديدة.

وكان الإحراج بالغًا بالنسبة إلى ماسك، الذي كان على المسرح أثناء العرض.

وحاول مؤسس شركة تسلا الهروب من مأزقه، قائلًا: إن المركبة الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج "سايبرتراك" ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ، خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل يثير الشكوك بشأن الالتزام بهذا الموعد.

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تحمل 6 أشخاص.

كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

وبحسب ماسك؛ فإن "سايبرتراك" تمزج بين فائدة الشاحنة الصغيرة وأداء السيارة الرياضية، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن أن يكون أداؤها استثنائيًّا على الطرق العادية والوعرة.

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