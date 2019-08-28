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"الإحصاء": الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي

ازداد بنسبة "0.1 %" بسبب ارتفاعات 6 من الأقسام الرئيسة المكوِّنة له

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" أمس، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر يوليو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً خــــــلال شهــــر يوليو 2019م بلــغت نسبته "0.1%" مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق "يونيو 2019م".

وأوضح التقرير الشهري، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ "106.0" في شهر يوليو 2019م ارتفاعًا من "105.9" في شهر يونيو 2019م بنسبة بلغت "0.1%".

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة "0.8%"، وقسم الصحة بنسبة "0.8%"، وقسم النقل بنسبة "0.7%"، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة "0.6%"، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة "0.5%"، وأخيرًا قسم المطاعم والفنادق بنسبة "0.1%".

وسجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة "0.3%"، وقسم الملابس والأحذية بنسبة "0.2%".

وظلــت أقســـام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية التي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي
سبق

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" أمس، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر يوليو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً خــــــلال شهــــر يوليو 2019م بلــغت نسبته "0.1%" مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق "يونيو 2019م".

وأوضح التقرير الشهري، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ "106.0" في شهر يوليو 2019م ارتفاعًا من "105.9" في شهر يونيو 2019م بنسبة بلغت "0.1%".

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة "0.8%"، وقسم الصحة بنسبة "0.8%"، وقسم النقل بنسبة "0.7%"، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة "0.6%"، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة "0.5%"، وأخيرًا قسم المطاعم والفنادق بنسبة "0.1%".

وسجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة "0.3%"، وقسم الملابس والأحذية بنسبة "0.2%".

وظلــت أقســـام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية التي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
01:41 PM

"الإحصاء": الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي

ازداد بنسبة "0.1 %" بسبب ارتفاعات 6 من الأقسام الرئيسة المكوِّنة له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" أمس، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر يوليو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً خــــــلال شهــــر يوليو 2019م بلــغت نسبته "0.1%" مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق "يونيو 2019م".

وأوضح التقرير الشهري، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ "106.0" في شهر يوليو 2019م ارتفاعًا من "105.9" في شهر يونيو 2019م بنسبة بلغت "0.1%".

وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر، إلى الارتفاعات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة "0.8%"، وقسم الصحة بنسبة "0.8%"، وقسم النقل بنسبة "0.7%"، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة "0.6%"، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة "0.5%"، وأخيرًا قسم المطاعم والفنادق بنسبة "0.1%".

وسجل قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهما: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة "0.3%"، وقسم الملابس والأحذية بنسبة "0.2%".

وظلــت أقســـام التبغ، والسكن والمياه والكهرباء وأنواع وقود أخرى، والاتصالات، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية التي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,549
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,153
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,456

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