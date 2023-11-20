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مستشفى المخواة يطلق فعاليات تطعيم الأنفلونزا الموسمية

تحت شعار "استعد للشتاء"

يتصدّى مستشفى المخواة العام، لأمراض نزلات البرد والزكام، مع بداية دخول فصل الشتاء، بالتوعية والوقاية من خلال فعاليات تستهدف المرضى المنومين ومراجعي المستشفى.

ودشّن محافظ المخواة نايف الهزاني، فعالية "استعِد للشتاء"، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، تحت شعار "مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعًا"، بالإضافة إلى فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمِ عائلتك". وتضمنت كذلك ثلاثة أركان توعوية احتضنها مدخل المستشفى الرئيس.

وقدم المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، سالم عبدالله آل عياش؛ شرحًا لمحافظ المخواة والحضور، عما تضمنته الفعاليات وأهدافها، وكيفية الوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وأهمية أخذ اللقاح، وتجنب تناول المضادات الحيوية وآثارها على حياة الإنسان، لافتًا إلى استمرار الفعاليات لمدة أسبوع كامل.

وثمن محافظ المخواة جهود إدارة المستشفى، وحرصها على تعزيز دور الوقاية من خلال توعية المجتمع بالفعاليات والمطويات الطبية.

يذكر أن الفعاليات شهدت إقبالًا من الزوار ومراجعي المستشفى للاستفادة من التوعية وطرق الوقاية، وتجنب نزلات البرد، وتشجيعهم على أهمية أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

مستشفى المخواة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى المخواة يطلق فعاليات تطعيم الأنفلونزا الموسمية
سبق

يتصدّى مستشفى المخواة العام، لأمراض نزلات البرد والزكام، مع بداية دخول فصل الشتاء، بالتوعية والوقاية من خلال فعاليات تستهدف المرضى المنومين ومراجعي المستشفى.

ودشّن محافظ المخواة نايف الهزاني، فعالية "استعِد للشتاء"، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، تحت شعار "مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعًا"، بالإضافة إلى فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمِ عائلتك". وتضمنت كذلك ثلاثة أركان توعوية احتضنها مدخل المستشفى الرئيس.

وقدم المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، سالم عبدالله آل عياش؛ شرحًا لمحافظ المخواة والحضور، عما تضمنته الفعاليات وأهدافها، وكيفية الوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وأهمية أخذ اللقاح، وتجنب تناول المضادات الحيوية وآثارها على حياة الإنسان، لافتًا إلى استمرار الفعاليات لمدة أسبوع كامل.

وثمن محافظ المخواة جهود إدارة المستشفى، وحرصها على تعزيز دور الوقاية من خلال توعية المجتمع بالفعاليات والمطويات الطبية.

يذكر أن الفعاليات شهدت إقبالًا من الزوار ومراجعي المستشفى للاستفادة من التوعية وطرق الوقاية، وتجنب نزلات البرد، وتشجيعهم على أهمية أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:27 PM

مستشفى المخواة يطلق فعاليات تطعيم الأنفلونزا الموسمية

تحت شعار "استعد للشتاء"

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بندر آل عوض - المخواة
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يتصدّى مستشفى المخواة العام، لأمراض نزلات البرد والزكام، مع بداية دخول فصل الشتاء، بالتوعية والوقاية من خلال فعاليات تستهدف المرضى المنومين ومراجعي المستشفى.

ودشّن محافظ المخواة نايف الهزاني، فعالية "استعِد للشتاء"، والأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، تحت شعار "مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعًا"، بالإضافة إلى فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار "احمِ عائلتك". وتضمنت كذلك ثلاثة أركان توعوية احتضنها مدخل المستشفى الرئيس.

وقدم المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، سالم عبدالله آل عياش؛ شرحًا لمحافظ المخواة والحضور، عما تضمنته الفعاليات وأهدافها، وكيفية الوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وأهمية أخذ اللقاح، وتجنب تناول المضادات الحيوية وآثارها على حياة الإنسان، لافتًا إلى استمرار الفعاليات لمدة أسبوع كامل.

وثمن محافظ المخواة جهود إدارة المستشفى، وحرصها على تعزيز دور الوقاية من خلال توعية المجتمع بالفعاليات والمطويات الطبية.

يذكر أن الفعاليات شهدت إقبالًا من الزوار ومراجعي المستشفى للاستفادة من التوعية وطرق الوقاية، وتجنب نزلات البرد، وتشجيعهم على أهمية أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

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