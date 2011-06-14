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سنغافورة تدين "إرهاب الحوثي" وتهديده لسلامة الطيران المدني والملاحة

في بيان أكدت خلاله شعورها بقلق عميق إزاء تصاعد توترات الشرق الأوسط

أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين وهدد سلامة الطيران المدني.

جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية السنغافورية، وتضمن البيان إدانة سنغافورة للهجوم الذي وقع على السفن التجارية في خليج عمان، والتأكيد على ضرورة أن تظل خطوط الاتصال للملاحة البحرية حرة ومفتوحة وآمنة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن سنغافورة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سنغافورة تدين "إرهاب الحوثي" وتهديده لسلامة الطيران المدني والملاحة
سبق

أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين وهدد سلامة الطيران المدني.

جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية السنغافورية، وتضمن البيان إدانة سنغافورة للهجوم الذي وقع على السفن التجارية في خليج عمان، والتأكيد على ضرورة أن تظل خطوط الاتصال للملاحة البحرية حرة ومفتوحة وآمنة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن سنغافورة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
07:18 PM

سنغافورة تدين "إرهاب الحوثي" وتهديده لسلامة الطيران المدني والملاحة

في بيان أكدت خلاله شعورها بقلق عميق إزاء تصاعد توترات الشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين وهدد سلامة الطيران المدني.

جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية السنغافورية، وتضمن البيان إدانة سنغافورة للهجوم الذي وقع على السفن التجارية في خليج عمان، والتأكيد على ضرورة أن تظل خطوط الاتصال للملاحة البحرية حرة ومفتوحة وآمنة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن سنغافورة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

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