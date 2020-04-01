السودان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة

مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان

أدانت السودان بأشد العبارات إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجازان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وأكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني اليوم تضامن السودان حكومة وشعبا مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.