وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي بالمملكة الموضوعات المشتركة

استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.