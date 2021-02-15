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"تعليم عسير" تختتم أسبوع التوعية بـ "التنمر والحد من العنف"

ورش عمل ومحاضرات تثقيفية وإذاعات صباحية وخطة إعلامية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فعاليات الأسبوع المكثّف للتوعية بالتنمر والحد من العنف، تحت شعار "معاً ضدّ التنمر".

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن مدارس المنطقة نفّذت عدداً من البرامج التي تعنى بتسليط الضوء على التنمر وسبل الوقاية منه، وكيفية التعامل مع ما قد يقع من حالات، من خلال ورش عمل ومحاضرات وإذاعات صباحية وملتقيات وتنفيذ خطة إعلامية مصاحبة؛ فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الإدارة وعدد من الجهات في هذا الخصوص.

وكانت إدارتا التوجيه والإرشاد "بنين وبنات"، قد دعمت المدارس خلال الأسبوع الماضي لتنفيذ الخطة بهدف خفض حالات التنمر بأشكاله المختلفة ومعرفة محدّداته ومصادره ومظاهره، والتأكيد على ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى حُسن التعامل مع الآخرين، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم التنمر وأسبابه، وإكسابهم الأساليب التربوية "الوقائية" الملائمة لذلك، والتعامل معه، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة بما يحقق أجواءً آمنة مطمئنة كريمة، إضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية بأساليب التدخل المبكر، والعلاج، وسُبل التعامل مع الحالات.

تعليم عسير التنمر والحد من العنف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عسير" تختتم أسبوع التوعية بـ "التنمر والحد من العنف"
سبق

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فعاليات الأسبوع المكثّف للتوعية بالتنمر والحد من العنف، تحت شعار "معاً ضدّ التنمر".

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن مدارس المنطقة نفّذت عدداً من البرامج التي تعنى بتسليط الضوء على التنمر وسبل الوقاية منه، وكيفية التعامل مع ما قد يقع من حالات، من خلال ورش عمل ومحاضرات وإذاعات صباحية وملتقيات وتنفيذ خطة إعلامية مصاحبة؛ فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الإدارة وعدد من الجهات في هذا الخصوص.

وكانت إدارتا التوجيه والإرشاد "بنين وبنات"، قد دعمت المدارس خلال الأسبوع الماضي لتنفيذ الخطة بهدف خفض حالات التنمر بأشكاله المختلفة ومعرفة محدّداته ومصادره ومظاهره، والتأكيد على ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى حُسن التعامل مع الآخرين، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم التنمر وأسبابه، وإكسابهم الأساليب التربوية "الوقائية" الملائمة لذلك، والتعامل معه، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة بما يحقق أجواءً آمنة مطمئنة كريمة، إضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية بأساليب التدخل المبكر، والعلاج، وسُبل التعامل مع الحالات.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:34 PM

"تعليم عسير" تختتم أسبوع التوعية بـ "التنمر والحد من العنف"

ورش عمل ومحاضرات تثقيفية وإذاعات صباحية وخطة إعلامية

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بندر آل عوض - عسير
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فعاليات الأسبوع المكثّف للتوعية بالتنمر والحد من العنف، تحت شعار "معاً ضدّ التنمر".

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن مدارس المنطقة نفّذت عدداً من البرامج التي تعنى بتسليط الضوء على التنمر وسبل الوقاية منه، وكيفية التعامل مع ما قد يقع من حالات، من خلال ورش عمل ومحاضرات وإذاعات صباحية وملتقيات وتنفيذ خطة إعلامية مصاحبة؛ فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الإدارة وعدد من الجهات في هذا الخصوص.

وكانت إدارتا التوجيه والإرشاد "بنين وبنات"، قد دعمت المدارس خلال الأسبوع الماضي لتنفيذ الخطة بهدف خفض حالات التنمر بأشكاله المختلفة ومعرفة محدّداته ومصادره ومظاهره، والتأكيد على ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى حُسن التعامل مع الآخرين، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم التنمر وأسبابه، وإكسابهم الأساليب التربوية "الوقائية" الملائمة لذلك، والتعامل معه، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة بما يحقق أجواءً آمنة مطمئنة كريمة، إضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية بأساليب التدخل المبكر، والعلاج، وسُبل التعامل مع الحالات.

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