النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمر بالمعروف" تشارك 7 محافظات بالرياض احتفالات العيد

تضمنت معايدة المواطنين والمقيمين وتوزيع الهدايا

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظات "الخرج، والمجمعة، وحوطة بني تميم، والدلم، والمزاحمة، والزلفي، والقويعية"، احتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار الخطة الميدانية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، خلال العيد.

شملت الاحتفالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، معايدة المواطنين والمقيمين، وتوزيع هدايا العيد على الجمهور.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الأمر بالمعروف" تشارك 7 محافظات بالرياض احتفالات العيد
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظات "الخرج، والمجمعة، وحوطة بني تميم، والدلم، والمزاحمة، والزلفي، والقويعية"، احتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار الخطة الميدانية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، خلال العيد.

شملت الاحتفالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، معايدة المواطنين والمقيمين، وتوزيع هدايا العيد على الجمهور.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:09 PM

"الأمر بالمعروف" تشارك 7 محافظات بالرياض احتفالات العيد

تضمنت معايدة المواطنين والمقيمين وتوزيع الهدايا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
66

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظات "الخرج، والمجمعة، وحوطة بني تميم، والدلم، والمزاحمة، والزلفي، والقويعية"، احتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار الخطة الميدانية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، خلال العيد.

شملت الاحتفالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، معايدة المواطنين والمقيمين، وتوزيع هدايا العيد على الجمهور.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,389
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,393
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,181

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة