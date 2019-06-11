"الأمر بالمعروف" تشارك 7 محافظات بالرياض احتفالات العيد

تضمنت معايدة المواطنين والمقيمين وتوزيع الهدايا

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظات "الخرج، والمجمعة، وحوطة بني تميم، والدلم، والمزاحمة، والزلفي، والقويعية"، احتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار الخطة الميدانية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، خلال العيد.

شملت الاحتفالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، معايدة المواطنين والمقيمين، وتوزيع هدايا العيد على الجمهور.