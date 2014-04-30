ثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه - حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي اليوم السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في إبريل من العام الماضي. وقال "الخطيب" في تصريح له بهذه المناسبة المهمة: "يمثل تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- مباركة انطلاق المشروع العملاق والفريد من نوعه في العالم، دفعة كبيرة ومهمة للقائمين عليه ليصبح من أحد أهم المقاصد الترفيهية ليس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، فمع إنشائه ستصبح المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسة عالميًا للراغبين في الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات". وأشار إلى أن الدور الذي سيلعبه المشروع في خلق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وسيُسهم عند اكتمال إنشائه في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للبلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية رؤية المملكة 2030 التي تسير عليها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ومتابعة وإشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في رسم صورة واضحة لمستقبل البلاد نحو الازدهار والنمو. ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأن الهيئة ستواكب إقامة هذه المنطقة الجديدة الواعدة بعديد الفعاليات العالمية والأنشطة المميزة، والتي تتماشى مع أهمية المكان ودور المدينة الجديدة في رفد المملكة بأعداد متزايدة من السياح، وتشجيع تقدم المملكة كمنطقة تحظى بالأهمية في هذا القطاع الحيوي دوليًا. ولفت إلى أن العناية التي تحظى بها المشروعات العملاقة التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، من لدن سمو ولي العهد لتؤكد حرصه- حفظه الله- على أهمية الرقي بالمملكة العربية والسعودية وشعبها إلى المكانة التي تستحقها على مستوى العالم.

"الخطيب" يثمّن وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع "القدية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-28 ثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه - حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي اليوم السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في إبريل من العام الماضي.



وقال "الخطيب" في تصريح له بهذه المناسبة المهمة: "يمثل تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- مباركة انطلاق المشروع العملاق والفريد من نوعه في العالم، دفعة كبيرة ومهمة للقائمين عليه ليصبح من أحد أهم المقاصد الترفيهية ليس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، فمع إنشائه ستصبح المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسة عالميًا للراغبين في الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات".



وأشار إلى أن الدور الذي سيلعبه المشروع في خلق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وسيُسهم عند اكتمال إنشائه في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للبلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية رؤية المملكة 2030 التي تسير عليها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ومتابعة وإشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في رسم صورة واضحة لمستقبل البلاد نحو الازدهار والنمو.



ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأن الهيئة ستواكب إقامة هذه المنطقة الجديدة الواعدة بعديد الفعاليات العالمية والأنشطة المميزة، والتي تتماشى مع أهمية المكان ودور المدينة الجديدة في رفد المملكة بأعداد متزايدة من السياح، وتشجيع تقدم المملكة كمنطقة تحظى بالأهمية في هذا القطاع الحيوي دوليًا.



ولفت إلى أن العناية التي تحظى بها المشروعات العملاقة التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، من لدن سمو ولي العهد لتؤكد حرصه- حفظه الله- على أهمية الرقي بالمملكة العربية والسعودية وشعبها إلى المكانة التي تستحقها على مستوى العالم.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439 10:18 PM

"الخطيب" يثمّن وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع "القدية" أكد أنه أحد أهم المقاصد الترفيهية بالعالم منوهًا بدوره في خلق عشرات الآلاف من الوظائف





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ثمّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه - حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي اليوم السبت، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في إبريل من العام الماضي.



وقال "الخطيب" في تصريح له بهذه المناسبة المهمة: "يمثل تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- مباركة انطلاق المشروع العملاق والفريد من نوعه في العالم، دفعة كبيرة ومهمة للقائمين عليه ليصبح من أحد أهم المقاصد الترفيهية ليس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، فمع إنشائه ستصبح المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسة عالميًا للراغبين في الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات".



وأشار إلى أن الدور الذي سيلعبه المشروع في خلق عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وسيُسهم عند اكتمال إنشائه في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للبلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية رؤية المملكة 2030 التي تسير عليها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ومتابعة وإشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في رسم صورة واضحة لمستقبل البلاد نحو الازدهار والنمو.



ونوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأن الهيئة ستواكب إقامة هذه المنطقة الجديدة الواعدة بعديد الفعاليات العالمية والأنشطة المميزة، والتي تتماشى مع أهمية المكان ودور المدينة الجديدة في رفد المملكة بأعداد متزايدة من السياح، وتشجيع تقدم المملكة كمنطقة تحظى بالأهمية في هذا القطاع الحيوي دوليًا.



ولفت إلى أن العناية التي تحظى بها المشروعات العملاقة التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، من لدن سمو ولي العهد لتؤكد حرصه- حفظه الله- على أهمية الرقي بالمملكة العربية والسعودية وشعبها إلى المكانة التي تستحقها على مستوى العالم.