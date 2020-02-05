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وزير الخارجية يستعرض مع سفير العراق أبرز المستجدات والعلاقات الثنائية

فيما استقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد بن عثمان سويعد.

على جانب آخر استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

ورحب وزير الخارجية خلال الاستقبال بالأمين العام، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعًا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية سفير جمهورية العراق لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع سفير العراق أبرز المستجدات والعلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد بن عثمان سويعد.

على جانب آخر استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

ورحب وزير الخارجية خلال الاستقبال بالأمين العام، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعًا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:05 PM

وزير الخارجية يستعرض مع سفير العراق أبرز المستجدات والعلاقات الثنائية

فيما استقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة العراقية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد بن عثمان سويعد.

على جانب آخر استقبل الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

ورحب وزير الخارجية خلال الاستقبال بالأمين العام، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعًا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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