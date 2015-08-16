النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مَن هي خلود عطار مديرة المركز الإعلامي لنادي الوحدة؟

أول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى الأندية

أصبحت سيدة الأعمال السعودية خلود عطار؛ أول سعودية تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي، بعد أن أعلنت إدارة نادي الوحدة، أمس، تعيينها لتتولى رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقالت خلود عطار؛ عند سؤالها عمّا ستقدمه كخطوة أولى تزامناً مع توليها المركز الإعلامي لنادي الوحدة: سيتم تعيين متحدث رسمي باسم النادي قريباً.

وتعد "عطار"؛ الحاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي؛ المؤسّس والمدير الإبداعي لمجلة "دايزين" منذ 2007 في جدة، ومؤسّس "دار كاف" للنشر والتوزيع، وهي أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

وبدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور وأزياء وغرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، حيث صنّفتها مجلة "فوربس" ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

وكانت إدارة نادي الوحدة السعودي قد أعلنت، أمس، تعيين خلود عطار؛ لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة: تمّ التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار؛ لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مَن هي خلود عطار مديرة المركز الإعلامي لنادي الوحدة؟
سبق

أصبحت سيدة الأعمال السعودية خلود عطار؛ أول سعودية تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي، بعد أن أعلنت إدارة نادي الوحدة، أمس، تعيينها لتتولى رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقالت خلود عطار؛ عند سؤالها عمّا ستقدمه كخطوة أولى تزامناً مع توليها المركز الإعلامي لنادي الوحدة: سيتم تعيين متحدث رسمي باسم النادي قريباً.

وتعد "عطار"؛ الحاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي؛ المؤسّس والمدير الإبداعي لمجلة "دايزين" منذ 2007 في جدة، ومؤسّس "دار كاف" للنشر والتوزيع، وهي أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

وبدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور وأزياء وغرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، حيث صنّفتها مجلة "فوربس" ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

وكانت إدارة نادي الوحدة السعودي قد أعلنت، أمس، تعيين خلود عطار؛ لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة: تمّ التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار؛ لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
01:16 PM

مَن هي خلود عطار مديرة المركز الإعلامي لنادي الوحدة؟

أول سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى الأندية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
18
16,019

أصبحت سيدة الأعمال السعودية خلود عطار؛ أول سعودية تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي، بعد أن أعلنت إدارة نادي الوحدة، أمس، تعيينها لتتولى رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقالت خلود عطار؛ عند سؤالها عمّا ستقدمه كخطوة أولى تزامناً مع توليها المركز الإعلامي لنادي الوحدة: سيتم تعيين متحدث رسمي باسم النادي قريباً.

وتعد "عطار"؛ الحاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي؛ المؤسّس والمدير الإبداعي لمجلة "دايزين" منذ 2007 في جدة، ومؤسّس "دار كاف" للنشر والتوزيع، وهي أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

وبدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور وأزياء وغرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، حيث صنّفتها مجلة "فوربس" ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

وكانت إدارة نادي الوحدة السعودي قد أعلنت، أمس، تعيين خلود عطار؛ لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة: تمّ التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار؛ لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,877
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,803
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,783
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة