احتفل فهد بن سليمان العويد بزفاف كريمته إلى الشاب عبدالله بن محمد الصفيان. وأقيم حفل الزفاف في الرياض، بحضور جمع من الوجهاء وأقارب العروسين .
العويد يحتفل بزفاف كريمته من "الصفيان"
احتفل فهد بن سليمان العويد بزفاف كريمته إلى الشاب عبدالله بن محمد الصفيان. وأقيم حفل الزفاف في الرياض، بحضور جمع من الوجهاء وأقارب العروسين .
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العويد يحتفل بزفاف كريمته من "الصفيان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-06
06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:16 PM
العويد يحتفل بزفاف كريمته من "الصفيان"
احتفل فهد بن سليمان العويد بزفاف كريمته إلى الشاب عبدالله بن محمد الصفيان. وأقيم حفل الزفاف في الرياض، بحضور جمع من الوجهاء وأقارب العروسين .
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