"بوابة الدرعية" تعلن رؤيتها الطموحة لـ "مشروع ميدان الدرعية"

450 علامة تجارية راقية توفر خيارات تسوق مميزة لزوار الدرعية

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية رؤيتها المستقبلية لمشروع ميدان الدرعية باعتباره المركز التجاري والقلب النابض لبوابة الدرعية، والمزمع افتتاحه عام 2024.

ويُشكّل هذا المشروع الحيوي الضخم أيقونة مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية، استناداً إلى ما يتفرد به من عناصر جذب وأنماط حياة عصرية فاخرة، حيث يضم الميدان الذي يتوسط المخطط العام للدرعية أكثر من 450 علامة تجارية عالمية راقية، إلى جانب مائة سوق سعودي بطابعها الأصيل، مما يتيح لأهالي الدرعية وزوارها الاستمتاع بأسلوب حياة متميز ومتنوع الخيارات في التسلية والترفيه وكذلك الفنادق الفاخرة ومقار العمل وغيرها من المرافق والخدمات.

وارتكزت رؤية الهيئة لميدان الدرعية على ثلاثة أسس رئيسة تمثلت في الأصل والمآل والمكان، فمن وحي الأصالة يزدان الميدان بفن العمارة النجدية المعبرة عن عمق الثقافة السعودية وعراقتها، وفي ضوء الرؤية المستقبلية لمآل المكان كان التعبير عن المعاصرة ومواكبة الحداثة المرتبطة بمتغيرات الحياة المدنية أمراً جوهرياً في بنية المشروع بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة وحاجتهم إلى نمط معيشي متقدم ومتعدد السمات والميزات، حيث الشوارع والممرات الجذابة والساحات المفتوحة وأنشطة التسوق المتاحة على مدار الساعة.

ويستهدف المشروع على المدى البعيد الاحتفاء بالمجتمع المحلي، والارتقاء بالجانب المجتمعي والثقافي والتاريخي للمكان مع ربطه بالتراث السعودي الأصيل.

وعلّق جيري أنزريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بهذه المناسبة، مؤكداً أن الهيئة منذ تأسيسها عام 2017 وهي تستقطب أكثر المهنيين العقاريين خبرة في العالم إلى المملكة عامة وإلى مشروع بوابة الدرعية بشكل خاص.

وذكر أن المشروع يتناغم مع أهداف برنامج جودة الحياة باعتباره أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفاتها نحو مجتمع مفعم بالحيوية واقتصاد مزدهر، للارتقاء بجودة الحياة في سياق ما يضمه المشروع من فرص متنوعة لحياة عصرية واسعة الخيارات متعددة الأنماط وما توفره الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية.

بدوره، قال جوناثان تيمز، رئيس شركة التابعة للهيئة، إن مشروع الدرعية بما يملكه من تميز على المستوى العالمي يعتبر فرصة نوعية لمتاجر التجزئة والعلامات التجارية والمشغلين من أجل تأسيس كيانات لها في ميدان الدرعية، لافتاً إلى أن العمل يجري بكل جهد لضمان توفير الموقع المثالي للعلامات التجارية وأفضل تجربة للعملاء.

يُذكر أن أعمال البناء في مشروع ميدان الدرعية قد بدأت عام 2019، ويسير المشروع حسب الجدول الزمني المقرر له على سبيل استكماله قبل موعد الافتتاح عام 2024.